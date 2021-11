Brendan Rodgers rompt le silence sur les liens avec Man United – Man United News And Transfer News

Le manager considéré par beaucoup comme le favori pour reprendre les rênes de Manchester United, Brendan Rodgers de Leicester City, a aujourd’hui rompu son silence sur les rumeurs le liant à ce poste.

S’exprimant lors de la conférence de presse des Foxes cet après-midi, Rodgers a déclaré :

« C’est vraiment irrespectueux de votre part de poser la question lorsque vous avez un bon manager et un homme bon qui travaille au club.

« Deuxièmement, je ne peux pas commenter parce que c’est quelque chose qui n’est pas réel »

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, sur les rumeurs de Man United : « C’est vraiment irrespectueux de votre part de poser la question quand vous avez un bon manager et un homme bien qui travaille au club. Deuxièmement, je ne peux pas le commenter parce que c’est quelque chose qui n’est pas réel ». #MUFC #LCFC pic.twitter.com/6T8k8VjcWw – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 18 novembre 2021

Les commentaires de Rodgers ne feront pas grand-chose pour dissuader les rumeurs de croire qu’il est désireux d’assumer le rôle.

Il est normal qu’un manager reste respectueux envers le manager sortant, en l’occurrence Ole Gunnar Solskjaer, dans une situation délicate comme celle-ci.

Cependant, il ne qualifie pas les rumeurs de non-sens, ce qui indique qu’il existe un véritable intérêt de sa part.

Le patron de Leicester serait le candidat préféré d’un certain nombre de membres du conseil d’administration en cas de limogeage de Solskjaer, même si de nombreux fans s’opposent à cette idée.

Le fait que le joueur de 48 ans ait précédemment dirigé Liverpool ne convient pas à certains, tandis que d’autres craignent qu’il n’ait l’habitude de perdre sa place en championnat à la fin de chaque saison.

D’un autre côté, nombreux sont ceux qui pensent qu’il est tactiquement beaucoup plus astucieux que Solskjaer et qui souligneront le fait qu’il a mené les Foxes à la victoire en FA Cup la saison dernière – quelque chose que le Norvégien n’a pas réussi à faire au cours de ses trois années à United malgré un budget beaucoup plus important.

Une autre facette intéressante de cette histoire est l’affirmation selon laquelle il existe une clause dans le contrat de l’ancien patron du Celtic qui lui permet de partir pour un club de Ligue des champions, ce qui signifie que United n’aurait pas à verser d’indemnité à Leicester s’il était nommé.