Brendan Rodgers salue les « héros » de Leicester après une « incroyable » victoire contre Liverpool

Brendan Rodgers a salué ses héros de Leicester après qu’ils se soient remis de leur mutilation à Manchester City pour battre Liverpool 1-0 au King Power mardi soir.

Ademola Lookman a stupéfié une équipe des Reds gaspilleuse alors que les Foxes portaient un coup dommageable à leurs espoirs de titre. Le remplaçant a frappé pour arracher une victoire 1-0 qui a mis fin à la série de 10 matchs sans défaite de Liverpool et n’était que leur deuxième défaite de la saison.

La victoire a insufflé une nouvelle vie au Renards alors qu’ils se hissaient à la neuvième place et à cinq points du top six après un mois de décembre difficile qui ne leur avait vu gagner qu’un de leurs six matchs précédents et abandonner la Ligue Europa.

Ils avaient encore besoin de Kasper Schmeichel à son meilleur et le gardien de but – qui n’a gardé que sa deuxième cage inviolée depuis la première journée – s’est assuré qu’ils restent dans le match en première mi-temps pour se venger de leur défaite en Coupe Carabao la semaine dernière.

S’exprimant après le match, Rodgers a déclaré à BBC MOTD: « C’est tellement difficile à mettre en mots. Jouer Manchester City et Liverpool dans les 48 heures… C’est une performance absolument héroïque. Nous savions que nous devions parfois bien défendre, mais nous savions que nous pouvions aussi jouer au football. Un résultat incroyable pour nous avec tout ce que nous traversons contre l’une des meilleures équipes du monde.

« Il n’y a pas de doute [it is one of the biggest wins of the season]. Des gens comme Daniel Amartey sont partis avec Covid et un jour de retour à l’entraînement joue deux matchs. Luke Thomas, un jeune garçon jouant à plein de jeux.

« Je suis presque sûr que les gros titres ont été écrits avant le match. La beauté du jeu est que c’est une chance pour les joueurs d’écrire leurs propres titres et ils l’ont fait.

L’esprit combatif fait avancer Leicester

«Nous avons eu de belles victoires, remporté de grands titres, mais une chose qui n’est jamais tombée avec cette équipe est l’esprit. Nous avons parfois mal joué mais nous n’avons jamais cessé de nous battre et nous l’avons vu là-bas aujourd’hui.

« À chaque match, vous avez un plan. Nous avons joué avec une structure en diamant pour rendre le milieu du terrain compact. Vous savez alors que vous devez changer le système donc nous sommes passés à 4-3-3 et Ademola Lookman arrive pour marquer le but.

« Kasper Schmeichel est un gardien de haut niveau, l’un des meilleurs d’Europe. C’est ce qui fait la renommée de Kasper. Quand on avait besoin de lui, il était là. Nous avions besoin d’un coup de pouce. Nous avions besoin de supporters. Une ambiance incroyable.

