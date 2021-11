Brendan Rodgers salue «l’inspiration» pour Leicester après le retour de la confiance

Brendan Rodgers a décrit James Maddison comme une « vraie inspiration » après son rôle crucial en aidant Leicester City à battre Watford 4-2 dimanche.

Leicester a remporté sa première victoire en Premier League en plus d’un mois en battant Watford au King Power Stadium dans des conditions de blizzard. Maddison a été influent, marquant le premier but avant de mettre en place les deux buts de Jamie Vardy avant la pause pour rétablir leur avance après que Josh King ait égalisé sur penalty.

Bien qu’Emmanuel Dennis ait retiré un but pour Watford en seconde période, Leicester a retrouvé son coussin de deux buts lorsque Ademola Lookman a marqué son quatrième à la 68e minute.

Les fondations avaient été mises en place par Maddison, qui a maintenant cinq contributions de buts lors de ses deux derniers matchs. Avant le match de Watford, il n’avait pas encore enregistré de passe décisive lors de cette saison de Premier League.

Mais le meneur de jeu était revenu à son meilleur dimanche et Rodgers était ravi que ce soit le cas.

Le directeur a déclaré: «C’était génial. Vous pouvez voir sa qualité. Il a été une véritable inspiration pour nous.

«Nous avons toujours un point à prouver chaque jour. Pour lui, il s’agissait de son jeu. Il sait que c’est un jeu et un niveau où vous cherchez toujours à faire vos preuves. On ne peut jamais être calme avec ça, il faut toujours être intense.

«Vous voyez le travail, pas seulement avec lui, mais la confiance revient dans l’équipe. Il ne s’agit pas d’un seul joueur ; il s’agit de l’équipe. Mais il a été excellent aujourd’hui.

Dans l’ensemble, Rodgers a été impressionné par la performance de toute l’équipe contre une équipe de Watford qui aurait pu leur causer des problèmes.

Le Nord-Irlandais a ajouté : « C’était une très bonne performance. Nous étions une véritable menace pour l’avenir.

« Nous jouions contre une équipe dangereuse. Ils en ont marqué cinq à Everton, quatre lors de leur dernier match contre Manchester United. C’est un trois points importants.

Les discussions sur le départ de Bielsa s’intensifient alors que les inquiétudes de Leeds United augmentent

Ranieri positif malgré la défaite face à Brendan Rodgers

Le match a marqué le retour au King Power Stadium de Claudio Ranieri, l’architecte du célèbre triomphe de Leicester pour le titre de Premier League en 2016.

Ranieri a été chaleureusement accueilli par les fans de Leicester, mais n’a pas pu les contrarier avec une victoire à Watford.

Cependant, il sent que son équipe actuelle fait une bonne démonstration malgré la défaite à une occasion émouvante.

Ranieri a déclaré : « L’accueil a été fantastique. Je veux dire merci à tous les fans, fans de Leicester et Watford. Ils sont venus ici en cette journée très difficile et je tiens à vous remercier car j’espère qu’ils sont fiers de nous.

« Nous nous sommes battus jusqu’au bout. Nous nous sommes créés plus d’occasions que Leicester mais ils ont marqué et nous n’en avons pas fait. Je suis positif car c’est important que l’équipe essaie de se créer des occasions.

« Nous avons encaissé quatre buts pour faire beaucoup mieux. Mais ils ont gagné le match parce qu’ils étaient plus agressifs et plus déterminés que nous.

« C’était les conditions du jour de Noël. Ce n’était pas le terrain ; nous avons perdu parce que nous avons fait des erreurs et Leicester a marqué les occasions qu’ils ont eues.

LIRE LA SUITE: Everton en compétition avec Leicester pour la star de Barcelone alors que le contrat se termine