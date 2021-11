Est-ce que Cristiano Ronaldo s’intégrerait dans le style de jeu de Brendan Rodgers ? (Photo : .)

Brendan Rodgers doit faire sortir Cristiano Ronaldo s’il prend la relève à Manchester United.

C’est le point de vue de l’ancien attaquant de West Ham Carlton Cole, qui pense que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or ne correspondrait pas au style de jeu de Rodgers.

United est à la recherche d’un nouveau manager après avoir décidé de limoger Ole Gunnar Solskjaer à la suite de sa défaite 4-1 contre Watford.

Le patron de Leicester, Rodgers, et l’agent libre Zinedine Zidane sont parmi les meilleurs candidats qui seraient considérés comme son remplaçant, mais éloigner l’Irlandais du Nord des Foxes ne sera pas facile.

Cependant, Cole pense qu’il pourrait accepter le poste et sa première décision doit être impitoyable en ce qui concerne Ronaldo.

« Les fans de Leicester vont me détester pour celui-ci, mais je pense que Brendan Rodgers pourrait entrer et je pense qu’il serait la bonne personne pour le travail de Man United », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Débarrassez-vous de Ronaldo, il est [Rodgers] va devoir le faire sortir.

« La raison pour laquelle, parce que si vous avez quelqu’un comme Brendan, il veut construire pour l’avenir.

Cristiano Ronaldo a épargné les rougissements d’Ole Gunnar Solskjaer à plusieurs reprises (Photo : Visionhaus/.)

« Ils ont quelques perspectives dans cette équipe qui n’ont même pas encore joué, de très bons joueurs, et il est également question de Jude Bellingham.

« Vous devez planifier pour l’avenir – Ronaldo est-il l’avenir de Man United ?

« Nous savons comment il veut jouer, Brendan Rodgers, il aime la haute presse, il aime la haute énergie, travailler sans ballon, il aime ça.

« Il éliminera les joueurs qui ne s’intègrent pas dans cette formation ou ce système, il doit le faire, sinon il va à l’encontre de sa propre morale. »

Ronaldo a marqué neuf buts pour United cette saison et a sauvé son équipe à plusieurs reprises avec des frappes tardives.

Ole Gunnar Solskjaer a été limogé après que Manchester United a perdu 4-1 contre Watford (Photo : Charlie Crowhurst/.)

Mais à 36 ans, il a reçu des critiques pour ne pas avoir insisté assez fort dans les matches et Cole pense que cela pourrait entraver United pour aller de l’avant.

À propos de Ronaldo, Cole a ajouté: » Il marquera toujours un but, mais vous devez jouer avec ses forces et jouer avec ses forces ne joue pas avec les forces de Man United.

« Man United doit être une équipe de haut niveau, ils ont besoin d’énergie, ils l’avaient la saison dernière pour être honnête, ils l’avaient.

Plus : Manchester United FC



« Ensuite, en entrant dans cette saison et en obtenant Ronaldo, vous n’allez pas refuser Ronaldo s’il veut venir à vous, donc ils doivent le monter.

« Ole, je ne pense pas qu’il ait compris comment revenir à la saison dernière et ajouter Ronaldo pour construire l’avenir.

« Ronaldo est l’homme principal maintenant et il marque également tous les buts et les plus importants, mais cela ne l’a pas du tout aidé d’entrer dans cette saison avec Ronaldo. Cette saison n’a pas été bonne pour United.



