Brendon Small de Dethklok dévoile sa troisième guitare électrique Epiphone

Epiphone, la principale marque de guitares accessibles, a lancé le nouveau Brendon Small GhostHorse Explorer dans Galaktikon Burst. L’Explorateur GhostHorse est créé par Brendon petit – musicien, écrivain, showrunner, réalisateur, acteur et cerveau derrière l’énorme groupe de metal DETHKLOK et le Natation adulte séries télévisées animées « Metalocalypse » – et les luthiers de Epiphone à Nashville, Tennessee. L’Epiphone Brendon Small GhostHorse Explorer est maintenant disponible dans le monde entier sur www.epiphone.com.

Conçu par Petit, la guitare électrique Epiphone GhostHorse Explorer est une forme de corps Explorer modifiée avec une coupe profonde, créée dans une finition brillante Galaktikon Burst personnalisée. Le GhostHorse Explorer comprend une table en érable figuré, un dos, des côtés et un manche en ébène mat, un système de trémolo Floyd Rose et est alimenté par des micros Gibson USA BurstBucker. Le manche SlimTaper à jeu rapide comporte une articulation du talon profilée pour un accès exceptionnel aux frettes supérieures, une touche en ébène liée avec 24 frettes jumbo, des accordeurs Grover Mini Rotomatic 18: 1 et un médaillon de vaisseau spatial Icarus à l’arrière de la poupée, ainsi que la 12ème frette. Les marques Epiphone Brendon Small GhostHorse Explorer Brendontroisième collaboration avec les luthiers à Epiphone et suit le Thunderhorse Explorer et le Snow Falcon Flying V.

« Je suis tellement excité de sortir enfin le GhostHorse », déclare Petit. « C’est ma guitare la plus jouée et tellement expressive. C’est juste agréable d’avoir un autre cheval dans la famille. »

Petit a écrit, réalisé et composé la nouvelle chanson et la nouvelle vidéo intitulée « GhostHorse », tout en jouant sur son nouvel Epiphone GhostHorse Explorer.

Brendon a commencé comme co-créateur, écrivain, doubleur, compositeur et musicien pour « Home Movies », un dessin animé initialement diffusé sur le UPN réseau de télévision, puis déplacé vers Cartoon Networkde Natation adulte. Petit puis a trouvé la renommée en tant que créateur, producteur exécutif, voix et musique derrière le populaire Natation adulte série animée « Metalocalypse » qui se concentre sur un groupe de death metal fictif nommé DETHKLOK. En plus de tous les travaux en coulisse sur le DETHKLOK série, il a également fourni un talent vocal pour les personnages Skwisgaar Skwigelf, Pickles le batteur et Explosion de Nathan, trois des cinq membres de DETHKLOK. La chanson « Thunderhorse » a été présenté sur le jeu vidéo à succès « Guitar Hero II ». En conjonction avec le spectacle, Brendon petit a créé le vrai groupe de metal DETHKLOK – écriture, enregistrement, exécution et tournées à l’appui de plusieurs albums.

Chaque DETHKLOK la sortie de l’album a fait ses débuts sur le palmarès Billboard 200. « Le Dethalbum » est devenu l’album de death metal le plus titré de l’histoire du Billboard 200, avant que le groupe « Dethalbum II », « Dethalbum III », « Metalocalypse: Le Requiem de Doomstar », «Galaktikon» et «Galaktikon II» a ensuite réclamé le titre.

Petit récemment aidé à écrire et à produire un comédien Brian Posehnde « Grand-père en métal » qui est sorti l’année dernière avec des membres de ANTHRAX, NŒUD COULANT, GARÇON RADIO-ACTIF et plus. Brendon co-écrit et coproduit avec Scott Ian (ANTHRAX) sur le « Chevalier noir » bande-son, ainsi que travaillé sur la chanson « Heavy métal » une couverture avec Sébastien Bach. Petit a aussi écrit « Cintre 18 » histoire pour MEGADETHde « Mort par conception » pour le Heavy métal roman graphique. Il a réalisé la vidéo « Habillé en gobelins » pour NEKROGOBLIKON, a joué de la guitare « Godzilla » BLUE ÖYSTER CULT couverture pour le film «Godzilla: le roi des monstres» (avec Ours McCreary, Serj Tankian, Bryan Beller, Gene Hoglan), et a publié le nouveau GALAKTIKON roman graphique.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).