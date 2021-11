Brennan Bill propose des changements radicaux de rémunération pour les créateurs britanniques

Quelques semaines après que le salaire de 201 millions de dollars du PDG d’Universal Music, Lucian Grainge, ait fait les gros titres – et un peu plus d’un mois après qu’un organisme de surveillance de la concurrence a annoncé une « enquête officielle sur le streaming musical » – un nouveau projet de loi a proposé des changements de grande envergure à la façon dont les créateurs britanniques sont indemnisés.

La législation – officiellement intitulée « Projet de loi sur le droit d’auteur (droits et rémunération des musiciens, etc.) », mais appelée par de nombreux partisans le « projet de loi Brennan » – a été récemment présentée par le député de longue date de Cardiff West, Kevin Brennan. Plusieurs personnes ont assisté à un événement en plein air à Westminster en faveur du projet de loi, une exposition de photos, et plusieurs musiciens qui avaient précédemment critiqué les redevances de streaming ont soutenu la législation sur les médias sociaux.

S’étendant sur seulement six pages, le Brennan Bill – dont l’auteur de 62 ans est membre du comité DCMS, qui a mené une enquête très médiatisée sur la musique en streaming l’année dernière – reconnaît d’emblée qu’il vise à « prendre des dispositions sur la droits et rémunération des musiciens et autres titulaires de droits ; et à des fins connexes.

En creusant dans la législation elle-même, le projet de loi Brennan propose d’abord d’ajouter à la deuxième section de la loi de 1988 sur les conceptions et les brevets d’auteur, notamment en insérant un texte après 191G («Droit à une rémunération équitable lorsque le droit de location est transféré»).

Appelée « 191GA Droit à une rémunération équitable lorsque le droit de mise à disposition est transféré », cette première modification suggérée pour l’acte de 33 ans en question, comme son titre l’indique, se concentre sur la préservation du « droit à une rémunération équitable » des artistes interprètes ou exécutants, même lorsqu’ils ve « transféré leur droit de mise à disposition concernant un enregistrement sonore de la totalité ou d’une partie substantielle d’une exécution admissible au producteur de l’enregistrement sonore ». (C’était l’un des nombreux changements recommandés par le comité DCMS.)

Ainsi, qu’un créateur transfère ou non le droit de mise à disposition sur un morceau par le biais d’un contrat d’enregistrement, il conserverait le droit à une rémunération équitable pour le numérique, qui « ne peut être cédée par l’artiste interprète qu’à une société de gestion collective ». Le rapport du comité DCMS sur l’enquête susmentionnée décrit en détail les termes impliqués entre les pages 17-20 et 39-43.

Mais dans l’intérêt de la brièveté, la loi de 1988 sur les conceptions et les brevets d’auteur indique que le droit de « mise à disposition » d’un créateur est enfreint si quelqu’un « sans son consentement » diffuse un enregistrement au public « par transmission électronique de telle manière que les membres de la le public peut accéder à l’enregistrement à partir d’un lieu et à un moment qu’il choisit individuellement.

Toujours en vertu de la loi, cependant, la rémunération équitable ne s’étend pas à la mise à disposition, et les créateurs sont plutôt «rémunérés conformément aux conditions de leurs accords d’édition ou d’enregistrement» pour le streaming, comme si les pièces à portée de main étaient des ventes.

De retour au projet de loi Brennan, l’amendement proposé stipule également qu’un « accord est sans effet dans la mesure où il vise à exclure ou à restreindre le droit à une rémunération équitable en vertu de cet article ».

Ensuite, le projet de loi Brennan propose d’ajouter une « obligation de transparence » au chapitre V du Copyright Designs and Patents Act 1988, après l’article 93C. Plus particulièrement, pour les auteurs-compositeurs qui ont « transféré ou licencié exclusivement les droits sur une œuvre ou des œuvres à toute personne autre qu’une organisation de gestion collective », cette section du projet de loi Brennan demande des « informations à jour, compréhensibles, pertinentes et complètes sur l’exploitation de cette ou de ces œuvres, y compris tous les revenus ou bénéfices de toute nature générés.

Compte tenu de ce dernier point, tout auteur « à qui s’applique l’article 93D(1) » est « en droit de réclamer… le cas où la rémunération initialement convenue est disproportionnée par rapport à tous les revenus ultérieurs tirés de l’exploitation des droits.

À partir de là, le projet de loi Brennan décrit un droit en vertu duquel « l’auteur susmentionné peut, après une période de 20 ans après ce transfert ou cette licence, révoquer en tout ou en partie le transfert ou la licence de droits ». Enfin, la législation introduit des dispositions similaires pour les artistes interprètes ou exécutants, s’ajoutant une fois de plus à la loi de 1988 sur les dessins et les brevets.