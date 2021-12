Brennan Lee Wakey assassiné son petit ami à l’hôtel Sarasota : la police

Un homme est accusé d’avoir tiré et tué son petit ami dans une chambre d’hôtel. Images de surveillance capturées Brennan Lee Wakey, 25 ans, tôt jeudi matin, quittant le bâtiment de l’hôtel Hyatt Place à Sarasota, en Floride, par une porte de sortie éloignée de l’ascenseur et du hall, selon l’affidavit de cause probable obtenu par Law&Crime.

« Wakey marchait à vive allure tout en tirant un sac de sport noir sur roues », ont déclaré des agents. « Wakey avait une arme de poing cachée dans sa ceinture arrière. »

C’était à 3 h 02, ont dit les flics. Quelques heures plus tard à 12h15, le personnel d’entretien a trouvé la victime décédée sur son côté gauche dans la chambre 319 près de la salle de bain, a indiqué la police. Il a subi une blessure par balle dans ce que la police a décrit comme la « zone du visage/de la bouche ».

La police ne l’a pas identifié dans une déclaration en ligne, citant la loi de Marsy.

Les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé deux douilles d’obus de calibre .45 et deux cartouches de calibre .45 sur le sol près de son corps. Ils ont trouvé le permis de conduire de l’homme dans l’Illinois, ce qu’ils ont décrit comme beaucoup d’argent, la carte-clé de la chambre et les clés d’une voiture de location.

MISE À JOUR DE L’AFFAIRE : Brennan Wakey, 25 ans, de Port Charlotte, a été arrêtée et fait face à des accusations de meurtre en lien avec la mort d’un homme survenu au 950 University Parkway, Sarasota, le jeudi 9 décembre 2021. Des détails supplémentaires peuvent être trouvé sur https://t.co/OTQovxpGkj https://t.co/UAUBk5bmmm – Département de police de Sarasota (@SarasotaPD) 13 décembre 2021

Des images de surveillance ont montré la victime et un inconnu entrant dans le hall de l’hôtel mercredi à 22h13, où il avait loué la chambre 319, a indiqué la police. La victime n’est toutefois pas entrée à ce moment-là. Une vidéo d’un service au volant de McDonald’s l’a montré à 22h47, a indiqué la police. Jeudi, à 2 h 32 du matin, la surveillance de l’hôtel a enregistré la victime, Wakey, et l’homme inconnu laissant la voiture de location sur le parking de l’hôtel, ont indiqué les flics. La carte-clé de la chambre de la victime a été utilisée pour accéder à la chambre 319 trois minutes plus tard. Pour être clair, c’était moins d’une demi-heure avant que Wakey ne quitte le bâtiment avec le sac de sport et le pistolet.

Les adjoints du shérif du comté de Charlotte ont ensuite arrêté Wakey, ont déclaré les flics. Les détectives l’ont interrogé après que ses droits de Miranda lui ont été lus, et bien qu’il ait admis connaître la victime, il a invoqué ses droits de Miranda lorsque les enquêteurs lui ont demandé quand il avait vu l’homme pour la dernière fois, a déclaré la police.

Wakey reste à la prison du comté de Charlotte en vertu d’un mandat de sortie du comté, selon les dossiers. Il fait face à un chef d’accusation de meurtre au premier degré. Il n’a pas d’avocat au dossier.

[Booking photo via Charlotte County Jail]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]