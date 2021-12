Brent Smith de Shinedown annule le concert de Smith & Myers à Philadelphie, nie avoir Covid 19

SMITH & MYERS, le duo composé de BRISÉ‘s Brent Smith et Zach Myers, a été contraint d’annuler son concert ce soir (jeudi 9 décembre) au Brooklyn Bowl de Philadelphie, en Pennsylvanie, après Forgeron est tombé malade d’une infection des sinus et d’une angine streptococcique.

Plus tôt aujourd’hui, Brent a publié un message vidéo expliquant l’annulation de l’émission et niant qu’il avait été testé positif pour COVID-19, comme certains fans l’avaient spéculé. Il a écrit dans un message d’accompagnement: « Hé tout le monde… S’il y a une chose que je ne veux JAMAIS, jamais faire, c’est annuler un spectacle SURTOUT à Philadelphie… Je sais qu’il y a des spéculations en ligne selon lesquelles je pourrais avoir été testé positif pour Covid-19 … Ce n’est PAS le cas. J’ai testé plusieurs fois et je suis négatif. J’ai une combinaison d’angine streptococcique et une infection des sinus assez noueuse, et même si je déteste l’admettre, je ne serais pas en mesure de vous le donner. mon 100% ce soir. À tout le monde @933wmmr et @pierrerobertwmmr, je promets que je me rattraperai d’une manière ou d’une autre dans un avenir très proche. Ce n’est pas quelque chose que moi-même ni @zmyersofficial prenons à la légère. Nous t’aimons Philly, et comme je l’ai dit, je promets que je me rattraperai tous. »

En septembre, BRISÉ a été contraint de jouer deux concerts en trio après le bassiste Eric Bass testé positif au COVID-19. Un mois plus tôt, BRISÉ le batteur Barry Kertch raté quelques concerts de la tournée du groupe après avoir contracté le nouveau coronavirus. Il a été temporairement remplacé par Dustin Steinke de SIXX : AM

Forgeron a récemment confirmé que le premier single de BRISÉle septième album studio de arrivera en janvier 2022. La suite de 2018 « Attention ATTENTION » a été enregistré en partie dans un nouveau studio à Charleston, en Caroline du Sud, dirigé par Basse, qui est le bassiste et producteur du groupe.

L’année dernière, Brent dit à Forbes que SMITH & MYERS lui permet et Zach pour couvrir de nouveaux territoires, en explorant des sons et des idées qui ne sont pas fréquemment traversés par BRISÉ.

« Je pense qu’il n’y avait pas de véritable manuel d’instructions pour moi », a-t-il déclaré. « Je pense que c’était plus à propos de moi et Zach le regarder et s’en approcher. Nous n’essayions pas de faire une copie carbone de BRISÉ. Si nous voulions entrer et faire une acoustique BRISÉ record, c’est ce que nous aurions fait. ce n’est pas ça SMITH & MYERS est. Oui, c’est moi et Zach. C’est Zach jouer de la guitare et du piano et nous chanter tous les deux. Mais c’est une aventure différente plus que tout. »



