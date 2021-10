Dans une nouvelle interview avec Sean Hood du FM99 WNOR station de radio, BRISÉ chanteur Brent Smith a été demandé qu’il pense que son fils adolescent suivra ses traces. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Absolument pas. Mon fils se moque bien que son père soit dans un groupe de rock – ou n’importe quel groupe d’ailleurs.

« Mon fils vient de faire partie de l’équipe de basket-ball à l’école, qu’il a bousculée, bousculée, bousculée tout au long de la pandémie toute cette année. L’enfant a un jeu sérieux, je vais le lui donner, et il est très, très centré sur le sport.

« A partir du moment où il est né, je n’ai jamais, jamais – moi et sa mère – nous n’avons jamais parlé de moi; nous n’avons jamais parlé de ce que j’ai fait », a-t-il poursuivi. « Ses professeurs et tout le reste, ils sont extrêmement respectueux de la situation. Et je n’en ai jamais parlé à mon sujet.

« En grandissant, j’ai toujours voulu qu’il choisisse son chemin; je veux qu’il aille dans la direction qu’il veut aller. Et c’est vraiment une belle chose à bien des égards, parce que c’est son propre mec; c’est son propre gars Quand je suis avec lui, on ne parle pas de moi, c’est tout lui.

« Je lui ai déjà dit ça, et il le comprend. Je me dis ‘Je peux être ton ami plus tard. Je suis ton père. Je suis ton père. Je suis responsable de toi. Et je veux Je veux vous encourager à comprendre la valeur du travail acharné, que votre parole doit être un lien, être honnête et être un gentleman. Et je dois dire qu’il présente tous ces grands traits. Parce que je veux qu’il soit un vrai homme. Je veux qu’il comprenne qui il est. Plus tard dans la vie, il sera peut-être plus intéressé par ça ou ce que vous avez, mais J’essaie juste de ne jamais en faire parler de moi.

« Il est très dans le basket-ball, très dans le NBA, très en étant à l’école, » Brent ajoutée. « Il a 13 ans; il va avoir 14 ans en décembre de cette année, ce qui est fou. L’autre chose aussi – je ne suis pas le gars le plus grand du monde; j’ai cinq ans [feet] huit [inches tall]. Mon fils a 13 ans et il mesure déjà près d’un pied de plus que moi… C’est du genre : ‘Comment ça va là-haut, fiston ?’

« Mon fils est vraiment respectueux. C’est un moment très fier pour moi aussi. Il est au collège, se prépare à aller au lycée l’année prochaine. Tous ses professeurs se mettent en quatre pour me faire savoir qu’il est extrêmement charismatique mais il est pas du tout cliquey non plus. Il est ami avec tout le monde. Ils sont toujours très ouverts avec moi sur la façon dont… Ses professeurs ont dit: « C’est l’un des enfants les plus empathiques ici. » Cela ne veut pas dire qu’il est un jeu d’enfant. Mais les gens gravitent autour de lui. Et ça me fait du bien, mec, parce que je veux toujours qu’il soit respectueux. «

Il y a trois ans, Brent a déclaré que sa « priorité numéro un dans la vie » était son fils. « Je pense que mon succès est déterminé par le temps que je peux consacrer à mon fils », avait-il déclaré à l’époque. « Je garde ça très privé dans le monde dans lequel il vit – comme les professeurs à l’école, les gens autour de lui, ils ne savent pas vraiment ce que fait son père, parce que moi et sa mère, qui sommes vraiment de très bons amis même si nous ‘ ne sommes plus ensemble, ayez du respect l’un pour l’autre et elle sait que je veux qu’il ait une enfance. Je veux qu’il ait une éducation saine, non seulement physiquement et mentalement, mais où il ne soit pas classé dans un groupe particulier parce de qui est son père. C’est mon succès : m’assurer qu’il a une enfance, m’assurer qu’il obtient tout ce dont il a besoin pour lui-même, mais aussi m’assurer qu’il comprend qu’il doit travailler pour cela. Donc, mon succès est d’élever mon fils et lui étant un grand homme quand il est temps pour lui de le devenir. Il est tellement incroyable à tellement de niveaux, alors je mesure mon succès par lui. «

Il y a plus d’une décennie, Forgeron crédité son fils, Paroles Santana Smith, en lui sauvant la vie. « J’ai arrêté de prendre de la drogue », a-t-il déclaré. « J’étais immensément accro à la cocaïne et à l’oxycontin. J’étais la rock star clichée. La cocaïne et l’oxycontin m’ont vraiment rendu accro, mais mon fils m’a sauvé de ma vanité et de mon égoïsme. J’ai de la chance d’être en vie. Je n’étais pas Je n’ai pas frappé à la porte de la mort ; j’étais dans la pièce en train de tirer avec la mort. »

En janvier, BRISÉ entamera sa tournée nord-américaine 2022, « Sinedown Live In Concert ». Débutant à San Francisco le 26 janvier, la prochaine sortie de 22 dates verra le quatuor acclamé voyager à travers la côte ouest, le Canada et plus encore, avec des arrêts à Los Angeles, Phoenix, Denver, Las Vegas, Seattle, Calgary, Toronto, et Montréal. POP MAL et AYRON JONES soutiendra à certaines dates.