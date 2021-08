Brent Smith de Shinedown en tournée pendant la pandémie: c’est la “responsabilité” des membres du groupe de “rester en bonne santé”

Dans une toute nouvelle interview avec Disque dur Radio, BRISÉ leader Brent Smith a parlé de ce que cela a été pour lui et ses camarades de jouer des spectacles en direct pendant la pandémie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Enfin pouvoir repartir avec BRISÉ, mec, c’était émouvant. C’était vraiment, vraiment. Ces huit spectacles, ils étaient énormes – ils étaient, comme, une grande affluence; tout était épuisé.

“De toute évidence, les gens savent ce qui s’est passé”, a-t-il poursuivi. “Nous étions en plein milieu des répétitions, et puis Barry [Kerch, drums] testé positif au COVID au milieu des répétitions. Nous avons pu obtenir notre bon ami Dustin [Steinke] de SIXX : AM venir remplir pour Barry pour trois spectacles jusqu’à Barry eu un test négatif. Encore une fois, Barry a été complètement vacciné en avril de cette année, donc c’est un peu ce que c’est. Nous avons [Barry] de nouveau là-bas, puis je suis resté très méticuleux avec le protocole. Il faut encore faire les coulisses… La tenue, on crée en quelque sorte notre propre bulle. L’équipage reste avec l’équipage. Le groupe reste avec le groupe et l’équipe. Les jours de congé, nous ne sortons pas avec quelqu’un d’autre; nous restons un peu ensemble. Personne en ce moment n’est capable d’aller dans n’importe quel type de grande zone où il y a un tas de personnes sans masque, juste parce que nous sommes toujours au milieu de cela. Parce que si l’un des membres du groupe est positif, nous sommes dans une mauvaise situation.

“Nous essayons donc d’être méticuleux sur tout ce qui se passe dans cette prochaine manche, qui est plus longue que ce que nous venons de faire”, Brent ajoutée. “C’est cinq semaines – beaucoup de grands, grands spectacles. L’objectif est simplement d’être intelligent, de rester en bonne santé, de faire ce que nous devons faire. Parce que nous n’avons pas besoin de revenir en arrière. Nous devons aller de l’avant. Vous avez tu dois aussi prendre la responsabilité de toi-même, mec. Tu dois rester en bonne santé. Tu dois rester au courant des choses. Tu dois te donner autant que tu peux. Surtout dans l’industrie en ce moment – c’est ta responsabilité. Si tu ‘êtes un groupe ou vous êtes un artiste qui est en tournée en ce moment, nous sommes toujours au milieu de tout cela. Donc, vous devez juste suivre le protocole, mec. “

BRISÉ a passé les derniers mois à enregistrer son septième album studio pour une sortie début 2022. Le suivi de “Attention ATTENTION” est enregistré dans un nouveau studio à Charleston, en Caroline du Sud, dirigé par le bassiste et producteur du groupe Eric Bass.

BRISÉle film de “Attention ATTENTION”, une expérience cinématographique de l’album studio 2018 du groupe du même nom, sera présenté en première mondiale le vendredi 3 septembre. Disponible en numérique et en VOD par câble via Entreprises Gravitas, “Attention ATTENTION” est un voyage visuel qui donne vie à l’histoire de BRISÉL’album acclamé en tête des charts de , leur sixième long métrage, qui a accumulé plus de 622 millions de flux mondiaux, a fait ses débuts dans le Top 5 du Billboard 200, a atteint simultanément le numéro 1 sur Panneau d’affichagedans les classements Alternatif, Top Rock et Hard Rock Albums, et a mené à cinq Prix ​​de la musique iHeartRadio candidatures. Cette œuvre d’art sonore et visuelle a été réalisée par Bill Yukich (BEYONCÉ, METALLIQUE, WIZ KHALIFA) et propose des représentations théâtrales du groupe, Melora Walters (“Magnolia”, “Grand amour”, “PEN15”), et Francesca Eastwood (“Vieille”, “Pics jumeaux”, “Fargo”), entre autres.



