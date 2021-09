Brent Smith de Shinedown fait l’éloge de Jonathan Davis de Korn: “Ce mec est nécessaire”

BRISÉ‘s Brent Smith a loué CORN chanteur Jonathan Davis pour avoir repris la route si rapidement après avoir combattu le COVID-19. Même si Davis n’est plus contagieux avec le virus, à CORN, il a pris place sur un trône personnalisé près de l’élévateur de tambour en raison des effets persistants de son combat avec COVID-19. En raison de son infection, CORN a reporté six dates et annulé deux de sa tournée américaine actuelle.

Forgeron touché Davisle diagnostic de COVID-19 lors d’une nouvelle apparition sur “Le podcast de Maîtresse Carrie”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ce mec est nécessaire. À bout portant. Ce gars a mon respect absolu. Écoutez, nous savons tous ce qui se passe ici. De toute évidence, il a eu une infection. Il a été autorisé à reprendre la route. En fait, nous venons de publier quelque chose à son sujet l’autre soir sur notre Instagram au BRISÉ, en disant simplement à tout le monde dans la nation Shinedown et dans le monde : “Envoyez tout votre amour et votre énergie positive et vos vibrations saines et votre énergie saine à Jonathan.’ Parce que regarde, mec, il ne veut pas annuler les concerts. Il a éliminé le virus, mais il a choisi d’aller là-bas et de se produire pour les gens parce qu’il ne veut pas annuler les spectacles.

“Mais d’un autre côté, vous devez vraiment regarder le côté fondamental d’un point de vue médical et d’un point de vue scientifique”, a-t-il poursuivi. “Je ne suis pas médecin, je ne pense pas Jonathan est l’un ou l’autre, mais à ce stade du jeu avec ce virus, après 20 mois, nous savons pertinemment que ce que vous ne pouvez pas faire, c’est si vous contractez une infection ou si vous avez une infection percée, même si vous ‘ re vacciné, vous devez quand même continuer à prendre soin de vous. Et rester assis et ne pas être actif – vous devez faire de l’exercice, vous devez bien manger. Vous devez aller chez le médecin et vous assurer d’avoir un examen physique de six mois à un an. Pour Jonathan, il est là-bas parce qu’il dit : ‘Yo, je l’ai. Je m’en suis sorti. Je suis négatif maintenant. J’ai éliminé le virus. Mais il a un syndrome des long-courriers auquel nous ne pensons pas qu’il va faire face pendant trop longtemps parce qu’il choisit de ne pas rester assis non plus. Il me dit ‘Je vais revenir ici.’ Il ne représente un risque pour personne. Il est là-bas en train de jouer des concerts pour faire bouger son sang, pour revenir à ce qu’il fait. S’il lui faut quelques spectacles assis ici et là, qu’il en soit ainsi. Mais le gars ne s’éclate pas non plus. Il est là-bas avec les fans qui sont là pour le voir et ils le soutiennent. Et je le soutiens aussi.”

Dans des séquences vidéo de CORNConcert du 27 août à Tinley Park, Illinois — JonathanAprès avoir révélé son diagnostic positif, on pouvait le voir marcher lentement sur la scène, tousser et semblant prendre une minute pour reprendre son souffle. Selon TMZ, Davis a également reçu des coups occasionnels d’un réservoir d’oxygène installé près de ce trône.

BRISÉ a passé les derniers mois à enregistrer son septième album studio pour une sortie début 2022. Le suivi de “Attention ATTENTION” est enregistré dans un nouveau studio à Charleston, en Caroline du Sud, dirigé par le bassiste et producteur du groupe Eric Bass.

BRISÉle film de “Attention ATTENTION”, une expérience cinématographique de l’album studio 2018 du groupe du même nom, créé dans le monde entier vendredi dernier (3 septembre).



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).