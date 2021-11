Brent Smith de Shinedown félicite Adele pour avoir modifié Spotify la façon dont les albums sont lus sur le service de streaming

BRISÉ‘s Brent Smith a loué Adèle pour devenir géant du streaming Spotify supprimer le bouton de lecture aléatoire des pages de l’album après que la superstar de la pop eut déclaré que les morceaux commandés étaient censés « raconter une histoire ».

En conséquence de Adèleà la demande de , le bouton de lecture aléatoire – indiqué par deux flèches entrecroisées – n’est plus l’option par défaut pour l’écoute de l’album sur Spotify; à la place, les auditeurs entendront les pistes dans leur ordre initialement prévu.

« C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! » Adèle a écrit le Twitter plus tôt aujourd’hui (dimanche 21 novembre). « Nous ne créons pas des albums avec autant de soin et de réflexion dans notre liste de morceaux sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’avons prévu. Merci Spotify pour écouter. »

Forgeron était ravi du déménagement, prenant à Instagram remercier Adèle et Spotify pour avoir « redonné de la valeur à la musique et à l’artiste ».

« Si quelqu’un comprend l’importance de ce qu’est vraiment un » album « , c’est moi-même, @ebassprod @bkerchofficial @zmyersofficial et TOUS les membres de la @shinedown Family », Brent a écrit. « Le fait que @adele ait réussi à faire en sorte que @Spotify supprime le bouton de lecture aléatoire sur les pages d’album est énorme. En termes simples, les albums racontent une histoire, qu’ils soient conceptuels ou non. Ils sont un instantané, ‘une fenêtre dans le temps’ dans le cœur et l’esprit de l’artiste.

« Maintenant, certaines opinions à ce sujet seront ce qui compte, et pourquoi est-ce important. C’est important parce que cela redonne de la valeur à la musique et à l’artiste. En fin de compte, cela se résume au respect. Cela étant dit, nous vous applaudissons @adele et @spotify… BEAUCOUP DE RESPECT ».

UNE Spotify porte-parole a déclaré à CNN la décision d’effectuer le changement: « Comme Adèle mentionné, nous sommes ravis de partager que nous avons commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité Premium qui a longtemps été demandée par les utilisateurs et les artistes pour faire jouer le bouton par défaut sur tous les albums. Pour les utilisateurs qui souhaitent toujours mélanger un album, ils peuvent accéder à la vue Lecture en cours et sélectionner la bascule de lecture aléatoire. Comme toujours, nous continuerons d’itérer nos produits et fonctionnalités pour créer les meilleures expériences pour les artistes et leurs fans. »

Alors que de nombreux fans ont remercié Adèle en ligne pour la mise à jour, un nombre important d’entre eux étaient moins enthousiastes à propos de cette décision, plusieurs fans reprochant à la chanteuse d’avoir rendu plus difficile pour les utilisateurs d’écouter les chansons de son nouvel album, « 30 », dans un ordre aléatoire.

« 30 », qui aurait été diffusé 60,7 millions de fois le premier jour de sa disponibilité, détaille la répartition de Adèlele mariage de Simon Konecki, avec qui elle a un fils, Angelo.



