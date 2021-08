Brentford a battu Arsenal 2-0 au stade communautaire de Brentford

in

13/08/2021

Le Brentford a remporté à domicile 2-0 leur premier match de Premier League organisé ce vendredi au Stade communautaire de Brentford. Après le résultat obtenu, le Brentford est le premier avec trois points et le Arsenal 20e sans points après la dispute du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a inauguré le lumineux avec un objectif de Canos à la 22e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

Après la moitié du duel est venu le but pour lui Brentford, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Nørgaard à la minute 74, terminant le match avec un score final de 2-0.

Le technicien de la Brentford, Thomas Franck, a donné accès au champ à Bech, Bidstrup Oui Forss remplacement Ajer, Onyeka Oui Mbeumo, tandis que de la part du Arsenal, Mikel Arteta remplacé Saka, Nelson Oui Nuno Tavares pour Balogun, Martinelli Oui Chambres.

Le deuxième jour le Brentford jouera contre lui Palais de cristal loin de chez eux, tandis que le Arsenal affrontera le Chelsea à la maison.

Fiche techniqueBrentford :Raya, Jansson, Pinnock, Ajer (Bech, min.71), Nørgaard, Janelt, Onyeka (Bidstrup, min.80), Henry, Canós, Toney et Mbeumo (Forss, min.87)Arsenal:Leno, Pablo Marí, White, Tierney, Chambers (Nuno Tavares, min.82), Xhaka, Lokonga, Smith Rowe, Martinelli (Nelson, min.71), Pépé et Balogun (Saka, min.58)Stade:Stade communautaire de BrentfordButs:Canós (1-0, min. 22) et Nørgaard (2-0, min. 74)