Brentford contre Manchester United reporté en raison de cas de Covid

La Premier League a finalement confirmé que Brentford contre Manchester United, qui devait avoir lieu le mardi 14 décembre, a été reporté.

Manchester United a informé la ligue de ses cas positifs de Covid au sein de l’équipe et/ou des membres du personnel dimanche avant que des pourparlers aient lieu sur le statut du match de mardi soir lundi.

Tard dans la nuit de lundi, vers minuit moins dix, il a été confirmé que le match n’aurait pas lieu.

Brentford v Manchester United désactivé en raison d’affaires de Covid

Déclaration de la Premier League sur Brentford contre Manchester United

La Premier League a déclaré dans un communiqué sur son site Internet : « Le conseil d’administration de la Premier League a décidé de reporter le match à domicile de Brentford contre Manchester United.

« La décision a été prise à la suite des conseils des conseillers médicaux en raison des circonstances exceptionnelles d’une épidémie de COVID-19 en cours au sein de l’équipe de Manchester United.

« La Ligue souhaite un prompt rétablissement aux joueurs et au personnel atteints de COVID-19. Le match reporté sera réorganisé en temps voulu. »

Manchester United n’est pas le premier club ce mois-ci à voir des matches reportés en raison de Covid, après le report de Tottenham Hotspur de leur match contre Brighton & Hove Albion. Les Spurs avaient précédemment reporté leur match en milieu de semaine contre Rennes, laissant en doute leur statut en Ligue Europa de la Conférence, bien qu’ils aient été inclus dans le tirage au sort des huitièmes de finale plus tôt dans la journée.

Plusieurs clubs ont des situations de Covid en cours

Le Royaume-Uni a récemment déplacé le niveau de menace du coronavirus de trois à quatre après l’apparition de la souche Omicron dans le pays.

La Premier League et la Ligue anglaise de football intensifient les mesures pour lutter contre la situation, mais comme l’ont montré les événements récents, le report semble être la seule option lorsqu’une telle épidémie se produit.

L’épidémie de Covid à Manchester United

Manchester United a annoncé cet après-midi qu’ils avaient fermé les opérations de la première équipe sur leur terrain d’entraînement basé à Carrington.

Leurs U18 ont ensuite battu les Scunthorpe United U18 4-2 lors de la FA Youth Cup à Old Trafford – l’épidémie de Covid au club n’affectant pas l’Académie ou l’équipe féminine en raison du système de bulles en place.

Plus tôt dans la journée, The Telegraph a rapporté que des sources à Old Trafford ont déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la situation aura un impact sur leur match contre Brighton & Hove Albion le samedi 18 décembre.

Comment Manchester United se débrouille sur le terrain

Depuis la nomination de Ralf Rangnick en tant que manager par intérim, Manchester United a remporté ses deux matches de championnat – contre Crystal Palace et Norwich City – 1-0, se hissant à la cinquième place de la Premier League, gagnant du terrain sur West Ham United, qui n’a pas réussi à battre Burnley à le week-end. United n’a qu’un point de retard sur les Hammers, mais devra maintenant se contenter d’un match ou deux en main, la santé passant toujours en premier.

Plus tôt dans la journée, Manchester United a affronté l’Atletico Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort a été aussi mouvementé que vous pouvez l’imaginer avec le tirage initial – qui les a placés contre le Paris Saint-Germain – annulé.

La Premier League réitère la réintroduction des mesures d’urgence

Pour conclure sa déclaration, la Premier League a ajouté : « La santé des joueurs et du personnel étant la priorité, et à la lumière de la récente augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays, la Premier League a réintroduit des mesures d’urgence.

« Ceux-ci incluent des protocoles tels que des tests plus fréquents, le port de couvre-visages à l’intérieur, le respect de la distanciation sociale et la limitation du temps de traitement. »

