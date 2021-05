Brentford doit surmonter une étrange malédiction rouge et blanche et avoir de la chance pour la dixième fois contre Swansea lors de la finale «brutale» des éliminatoires du championnat

Avez-vous déjà eu l’impression que les dieux du football n’aiment vraiment pas votre équipe ? Essayez d’être un fan de Brentford…

Leur victoire en demi-finale des barrages contre Middlesbrough a illustré les montagnes russes de chagrin et d’exaltation que ressentent leurs supporters chaque saison.

Rex

Brentford a la chance de sceller la promotion de la Premier League – en direct sur talkSPORT

Mais avant la finale, en ce qui concerne les play-offs, il n’y a pas de joie pour les Bees, juste de la tristesse.

Le dixième essai de Brentford lors du match libre de fin de saison du football anglais atteint son apogée à Wembley samedi, avec Swansea se tenant entre les Bees et la fin de leur exil de 74 ans de l’élite.

L’équipe de Thomas Frank, qui a terminé troisième de la ligue, entre dans le match en tant que favoris sur papier, mais les bookmakers voudront peut-être lire leur histoire.

Brentford a échoué dans chacune de ses neuf campagnes de barrage dans diverses divisions au fil des ans, confortablement le pire record de tous les clubs en Angleterre.

Les campagnes de play-off infructueuses de Brentford

1990/91 – Demi-finalistes de troisième division 1994/95 – Demi-finalistes de deuxième division 1996/97 – Finalistes de deuxième division 2001/02 – Finalistes de deuxième division 2004/05 – Demi-finalistes de League One 2005/06 – Demi-finalistes de League One 2012/13 – Finalistes de la Ligue 1 2014/15 – Demi-finalistes du championnat 2019/20 – Finalistes du championnat

Leur échec le plus récent est survenu l’année dernière, lorsqu’ils ont été battus par leurs rivaux locaux Fulham dans la pièce maîtresse de Wembley.

Et comme s’il n’y avait pas assez de mauvais présages pour les Londoniens de l’ouest, ils se battront pour mettre fin à une autre malédiction bizarre samedi.

Comprenez ceci : des équipes qui portent traditionnellement des chemises rouges et blanches et des shorts noirs, comme Brentford, ont participé à 32 campagnes de barrage et à 16 finales, sans obtenir de promotion.

Sunderland, Sheffield United, Exeter et Lincoln ont également été victimes de la malédiction rouge et blanche.

Cela dit, ne même pas changer de bande bleue pour la finale pourrait empêcher Brentford de succomber à sa propre malédiction des play-offs la saison dernière.

.

Brentford a goûté à la défaite dans ce même match au cours de la dernière année

Une légende de l’opposition de cette saison, l’icône de Swansea, Leon Britton, admet que les play-offs sont brutaux.

“Toute votre saison se résume à un match”, a déclaré Britton, légende de Swansea, au petit-déjeuner du week-end de talkSPORT.

« C’est super quand tu gagnes, mais quand tu perds, c’était le point le plus bas de ma carrière.

“Il y aura une certaine déception aujourd’hui, mais pour l’autre équipe, ce sera le plus beau jour de leur vie.”

Heureusement pour les abeilles, leur manager n’est pas tout à fait superstitieux.

“Je ne suis pas du tout superstitieux”, a insisté Frank avant le match.

.

Brentford a été stupéfait par Yeovil lors de la finale des barrages de League One en 2012

« Bien sûr, je sais comment fonctionne l’esprit humain et, bien sûr, vous avez entendu des histoires sur les chats noirs ou les échelles et tout ça.

« Si vous le faites, cela vous vient à l’esprit et vous vous dites « que dois-je faire ? Donc je comprends pourquoi les gens pensent des choses comme ça mais personnellement je ne peux pas vivre ma vie comme ça. Je dois avancer et continuer.

«Mon approche consiste à analyser les choses, à m’assurer que nous faisons mieux, et il y a beaucoup d’émotions sur la façon dont nous créons le récit d’une finale comme celle-ci.

«Nous sommes excités, impatients et nous savons que tout est en suspens jusqu’à samedi après-midi.

« Je ne connaissais pas le rouge et le blanc. Je laisserai notre homme de kit s’occuper de ça. Mais toutes ces statistiques sont là pour être brisées à la fin.

.

L’histoire de Brentford dans les play-offs ne fait pas une jolie lecture

« Suis-je inquiet pour le kit ? Non, je m’en fiche.

“L’atmosphère est calme, détendue et concentrée, sachant que nous affrontons une équipe de Swansea qui a connu une saison fantastique.

«Nous les avons joués deux fois, les deux nuls 1-1. Ce sera un match incroyablement serré, réglé sur la plus fine des marges.

