Brentford et Swansea envisagent une promotion en Premier League, des nouvelles de l’équipe et comment suivre sur talkSPORT

La finale des éliminatoires du championnat est à nos portes avec la dernière place de promotion à gagner.

Norwich et Watford ont obtenu une promotion automatique en Premier League en saison régulière et samedi après-midi, Brentford et Swansea se battront pour les rejoindre.

Les fans descendront à Wembley cet après-midi

Brentford, qui a terminé troisième, est revenu de deux buts de moins au total pour battre Bournemouth en demi-finale, tandis que Swansea, quatrième, a devancé Barnsley.

Une foule de 12 000 personnes sera présente, avec 5 000 supporters de chaque club, et la promotion pourrait valoir 160 millions de livres sterling pour le vainqueur.

Les Bees cherchent à mettre fin à un exil de 74 ans de l’élite, tandis que Swansea a été absent de la Premier League pendant trois ans après sa relégation en 2018.

Brentford a perdu la finale contre Fulham l’année dernière et cherche à mettre fin à une série de neuf campagnes de barrages dans diverses divisions sans succès.

Finale des barrages du championnat : Date et heure du coup d’envoi

La finale des barrages aura lieu le samedi 29 mai et le coup d’envoi à Wembley est prévu à 15h.

Qui assurera la promotion en Premier League ? Finale des play-offs du championnat : Résultats

Demi-finales des barrages de championnat

Premiere jambe

17 mai, 18h – Bournemouth 1-0 Brentford – Vitality Stadium

17 mai, 20h15 – Barnsley 0-1 Swansea – Oakwell

Deuxième jambe

22 mai, 12h30 – Brentford 3-1 Bournemouth – Stade communautaire de Brentford

22 mai, 17h30 – Swansea 1-1 Barnsley – Liberty Stadium

Finale des play-offs du championnat : que s’est-il dit ?

Thomas Frank dit qu’il n’est pas un homme superstitieux, ce qui est probablement tout aussi bien compte tenu des hoodoos que Brentford doit casser à Wembley samedi.

Mais le patron des Bees, Frank – dont le club a également perdu lors de ses trois visites en finale du Trophée de la Ligue de football de son histoire – a insisté : « Je ne suis pas du tout superstitieux.

Frank a fait un tour du terrain pour exciter tout le monde avant la demi-finale retour

« Bien sûr, je sais comment fonctionne l’esprit humain et, bien sûr, vous avez entendu des histoires sur les chats noirs ou les échelles et tout ça.

« Si vous le faites, cela vous vient à l’esprit et vous vous dites « que dois-je faire ? Donc je comprends pourquoi les gens pensent des choses comme ça mais personnellement je ne peux pas vivre ma vie comme ça. Je dois avancer et continuer.

«Mon approche consiste à analyser les choses, à m’assurer que nous faisons mieux, et il y a beaucoup d’émotions sur la façon dont nous créons le récit d’une finale comme celle-ci.

“Nous sommes excités, impatients d’y être et nous savons que tout est en suspens jusqu’à samedi après-midi.”

Steve Cooper pense qu’être vainqueur de la Coupe du monde en Angleterre aidera Swansea à sceller un retour en Premier League.

Le Gallois admet que les starlettes anglaises Phil Foden et Callum Hudson-Odoi ont remporté le succès de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2017.

Swansea et Brentford se sont rencontrés en demi-finale la saison dernière, lorsque les Bees ont été victorieux

“Je pense que toutes les grandes expériences vous aident et vous donnent matière à réflexion”, a déclaré Cooper, évaluant ce qui a été le premier triomphe de l’Angleterre en Coupe du monde dans n’importe quel groupe d’âge depuis 1966.

« À certains égards, c’est la même chose et à d’autres, c’est différent.

«C’est mon plus gros match dans le football de club, bien sûr. Mais je n’ai pas pensé que c’était mon plus gros jeu de gestion.

«Je pense juste à ce que cela signifie pour le club de football et les supporters.

«C’est une ville fière, un club de football fier, nous sommes très ensemble en tant que communauté car nous n’avons aucun club autour de nous.

“Monter à Wembley est un vrai club ensemble qui essaie de faire des affaires, et je suis très concentré sur ce que j’ai en main et ce que je peux contrôler.”