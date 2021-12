Brentford perd deux joueurs avant le choc de Watford

Les équipes nouvellement promues Brentford et Watford s’affrontent vendredi dans ce qui pourrait s’avérer être une relégation à six points. Les deux équipes souffrent d’absences, les Hornets ayant des blessures à long terme (mais pas de nouveaux problèmes), tandis que Brentford sera privé de deux attaquants clés.

Les Hornets n’ont pas encore gardé leur cage inviolée cette saison. Cependant, Brentford sera privé de deux buteurs clés. Ivan Toney a récemment été testé positif pour COVID-19, l’excluant de la compétition pour l’affrontement. Sergi Canos a écopé de son cinquième carton jaune de la campagne après sa célébration contre Leeds United le week-end dernier (un but qui s’est avéré ne pas être le vainqueur du match).

Aperçu du match

Les trois premiers des Hornets seront probablement Joshua King, Emmanuel Dennis et l’un de Joao Pedro ou Cucho Hernandez, car Ismaila Sarr sera absent dans un avenir prévisible. Cependant, Watford ne s’inquiétera pas trop du manque de menace offensive : leur défense est leur plus grande inquiétude, car ils sont toujours sans cage toute la saison. Ne pas avoir à affronter Toney ou Canos pourrait les aider à atteindre cette feuille blanche évasive, mais ce ne sera pas facile, car Brentford a d’autres talents offensifs grâce à Brian Mbuemo et Yoane Wissa.

Brentford occupe actuellement le 12e rang avec 17 points, cinq places et quatre points au-dessus des visiteurs. La forme que prendra le match sera intéressante, car les deux équipes (d’autant plus que les Hornets ont nommé Claudio Ranieri en charge) ont trouvé le succès en pressant lourdement le ballon et en contre-attaques. Vraisemblablement, l’équipe à domicile dicterait le jeu, mais cela jouerait dans les plans des Hornets. Ainsi, Brentford pourrait vouloir offrir plus de ballon aux Hornets afin qu’ils puissent exploiter leurs points forts.

Une chose est sûre : les deux équipes verront cela comme une victoire incontournable dans leur combat pour la survie, et des attaques à indice d’octane élevé seront déployées. Que Brentford ou Watford, avec leurs alignements disponibles, aient plus de buts que les autres, reste à voir.

