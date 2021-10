Brentford, pour arrêter le Chelsea de Thomas Tuchel

16/10/2021 à 09:59 CEST

Chelsea de Thomas Tuchel visite Brentford lors de la huitième journée de Premier League à la recherche de la tête. Malgré les défaites contre Manchester City en championnat britannique et la Juventus en Ligue des champions, Les Londoniens arrivent en tête du classement avec 16 points : un de plus que Liverpool et deux de plus que Manchester City et Manchester United.

Les bleus, qui ont remporté la finale de la Supercoupe d’Europe face à Villarreal en début de saison, Ils font partie des favoris pour le titre aux côtés des trois équipes qui complètent actuellement le top 4 : Liverpool, Manchester City et Manchester United. Ils comptent cinq victoires, un nul et une seule défaite lors des sept premières journées de Premier League.

Avant eux, ils auront le débutant Brentford, qui est revenu dans l’élite anglaise après 74 ans d’attente.. Chelsea et Brentford, en fait, ne se sont rencontrés que deux fois en Premier League : Les bleus ils ont gagné 3-2 et 0-2 lors de la saison 1946/47. Les trois autres matches étaient en FA Cup : 2-2 et 4-0 en seizièmes de finale de la saison 2012/13 et 4-0 lors de la saison 2016/17.

L’infirmerie de Chelsea, débordante

LLes Thomas Tuchel affrontent le retour après la deuxième pause nationale avec une longue liste de blessés : Thomas Tuchel n’aura pas à sa disposition Thiago Silva, Kanté, Lukaku, Rüdiger, Pulisic ou Reece James. La victoire contre Southampton a remonté le moral de l’équipe avant la pause et a stoppé l’hémorragie de deux défaites consécutives (et un match nul contre Aston Villa en Carabao Cup) toutes compétitions confondues.

Brentford, quant à lui, compte trois victoires, trois nuls et une seule défaite à ce début de parcours et pointe en septième position avec 12 points., seulement quatre de moins que l’actuel leader et son prochain rival, Chelsea. S’il gagne, il mettra la pression sur Brighton, Everton, Manchester United, Manchester City et même Liverpool, deuxième, qui n’a que trois points de retard..