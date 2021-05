Brentford réplique Manchester United en défense, Asmir Begovic poursuit Ivan Toney et l’ex-homme des abeilles Chris Mepham reçoit un carton rouge bizarre lors des Play-Off des championnats en première mi-temps

Pas de football de Premier League aujourd’hui, mais Brentford vs Bournemouth a déjà fourni tout un week-end de drame.

Avec autant d’enjeu, les Play-Offs déçoivent rarement et la première mi-temps au Brentford Community Stadium avait tout.

Frank a fait un tour de terrain pour exciter tout le monde – et cela a fonctionné

Gardant une avance d’un but dès le match aller, Bournemouth l’a rapidement doublée grâce à une défense tout à fait atroce depuis son propre coin.

Vous vous souvenez de Demba Ba contre Manchester United pour Istanbul Basaksehir plus tôt cette saison? C’était une copie carbone.

Brentford a engagé les dix joueurs de champ dans le tiers supérieur du terrain et a laissé Arnaut Danjuma tout seul sur la ligne médiane.

Demba Ba avait autant d’espace pour marquer pour Istanbul Basaksehir contre Man United

Même le gardien de but était à des kilomètres sur le terrain pour Brentford!

“Cela rappelle tellement le but que Manchester United a concédé contre Basaksehir en Ligue des champions plus tôt cette saison”, a déclaré Jim Proudfoot dans un commentaire de talkSPORT.

“Je comprends que vous devez engager les joueurs vers l’avant, mais vous n’êtes qu’à cinq minutes du match retour!”

Pendant ce temps, l’ancien défenseur de Premier League, Matt Holland, a ajouté: “C’est une organisation terrible du point de vue de Brentford.”

Cependant, le match était sur le point de se retourner contre les Cherries.

Une pénalité controversée, donnée lorsque le ballon a frappé le bras tendu de Lloyd Kelly à bout portant, a été convertie par Ivan Toney pour son 32e but de la saison.

Begovic était déterminé à perdre le plus de temps possible avec le redémarrage

Mais son travail n’a pas été fait là-bas. L’attaquant de Bees a dû fuir un possédé Asmir Begovic, qui a saisi le ballon de Toney et a ensuite été plaqué au sol.

Encouragé par le retour des fans de Brentford, Bryan Mbeumo a attrapé l’ancien défenseur des abeilles Chris Mepham en possession et s’est retrouvé avec une chance glorieuse de faire amende honorable pour ce raté flagrant au match aller, seulement pour que l’homme de Bournemouth se glisse les chevilles comme quelque chose du rugby.

«C’est une décision horrible de Mepham. Woodgate secoue la tête, il ne peut pas croire la décision que Mepham a prise », a déclaré Holland.

Bournemouth doit jouer 63 minutes avec dix hommes

La foule était ravie de voir Mepham partir, mais néanmoins, Bournemouth est toujours en avance et essaie de perdre le plus de temps possible.

Un autre fait marquant de la première mi-temps a été le patron de Brentford, Thomas Frank, montrant sa montre de manière flamboyante.

