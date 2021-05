Brentford se révèle une grande source d’inspiration alors que le club de mannequins offre une euphorie vraiment unique ⋆ .

Le capitaine de Brentford, Pontus Jansson, célèbre avec le trophée après avoir remporté la finale des barrages du championnat Sky Bet

Ils vous diront que Brentford est un club modèle. Après une saison comme celle-ci, lorsqu’ils sont remontés au sommet du football anglais pour la première fois en 74 ans, après de modestes débuts pour devenir le 50e club à honorer la Premier League, qui sommes-nous pour discuter?

L’histoire est bien usée, comme c’est le cas avec toutes les équipes dotées de l’étiquette «modèle». Lorsque vous remportez une finale de barrages, d’une manière aussi complète que vous pouvez gagner 2-0, contre une équipe de Swansea City qui a bien fait cette campagne, il y a toujours de la place pour de la mayonnaise supplémentaire. Mais cela vaut la peine de revenir sur une dernière, première fois.

Matthew Benham, un joueur de profession, est venu au football en se méfiant du fait que les chances étaient trop chaotiques. Mais quand un commerçant voit le chaos, il voit aussi le hasard. Et dans un marché volatil, il savait que la meilleure opportunité de succès résidait dans les vallées au milieu des pics et des creux.

Dans Rasmus Ankersen, il a trouvé un individu partageant les mêmes idées qui considérait le football avec un front plissé de la même manière. L’expérience du Danois en tant qu’ancien footballeur du FC Midtjylland avant sa blessure a déplacé ses ambitions vers l’entraînement et, ensuite, une réflexion plus large a conduit à une rencontre de perspectives entre lui et Benham. Ankersen est devenu président de Midtylland et bientôt Benham, un fan de Brentford devenu propriétaire en 2012, était un investisseur dans le club danois. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Sans Benham aux commandes et Ankersen installé en tant que codirecteur du football, peut-être que la porte n’aurait pas été ouverte à Thomas Frank, qui au moment de son emploi en tant qu’entraîneur adjoint de Brentford fin 2016 était plus vénéré pour son travail de jeunesse. au Danemark.

Ils auraient pu suivre la voie habituelle et tirer l’épingle sur Frank après avoir perdu huit de ses 10 premiers matchs après être devenu entraîneur en octobre 2018. Comme Ankersen l’a dit l’année dernière, la durée de vie d’un entraîneur s’établit en moyenne à 16 mois: trop courte pour déterminer entre coïncidence ou compétence. Quelles que soient les questions sur ces derniers, ils savaient que la taille de l’échantillon était trop petite pour être jugée.

Et c’est là que nous revenons au football. Parce que, bien sûr, cette histoire concerne un club qui a résisté à la tendance. Une équipe de deuxième niveau qui savait que la terre promise était à portée de main, mais qui n’a pas esquivé le travail acharné en recherchant des solutions rapides. Un club qui a fait beaucoup d’argent grâce aux ventes de joueurs et qui l’a investi avec sagesse et parcimonie.

Leurs défauts lorsqu’ils sont tombés à ce stade précis il y a 10 mois contre Fulham auraient pu être adoucis dans les yeux et les poches d’autres propriétaires par les 60 millions de livres sterling qu’ils ont récoltés sur les ventes d’Ollie Watkins et de Said Benrahma. La dépense de seulement 6 millions de livres sterling sur Ivan Toney, dont le premier match du point de penalty a fait 33 buts dans tous les matchs liés à la ligue cette saison, pourrait avoir des doigts frottés avec les bénéfices présents et futurs.

Mais la beauté du projet de Brentford réside peut-être dans le fait qu’il a échoué la saison dernière. Non seulement ils sont tombés en finale contre Fulham, mais ils l’ont fait après avoir terminé seulement deux points de promotion automatique. Tel est le championnat qu’en tombant aussi court qu’eux, ils sont arrivés en 2020/21 en tant qu’hommes marqués.

Même avec les pertes de personnel clé, la portée parmi le reste de la ligue et au-delà était sur eux plus féroce que d’habitude. En partie pour assister à une chute, mais aussi parce qu’ils savaient que cela ne partirait pas à la hâte. Ce n’est pas le cas: une autre troisième place, cette fois une «lourde» à quatre points de seconde. Vraiment, l’avoir fait du tout, même si cela s’était soldé par une amère déception, aurait été un triomphe en soi. Pas tellement du point de vue du football. Mais d’un signe infaillible que les algorithmes, le recrutement et l’exécution étaient robustes.

«L’année dernière, il n’y avait aucune attente réelle de notre part depuis le début de la saison», a déclaré Frank. «Cette année, il y en avait. Nous devions donc gérer cela en plus de tout – le côté mental d’être l’une des meilleures équipes que tout le monde craint et il y a la pression sur nous pour bien faire cette année.

C’est sans doute là que Frank a pris son envol. Parce que si le football est imprévisible de par sa nature, les contrôlables reposent sur une touche humaine. Et il faut un homme qui voit les gens comme des êtres humains plutôt que des incarnations musculaires de muscles nerveux et de statistiques pour soulever, inspirer, soulever et inspirer à nouveau.

Les joueurs de Brentford célèbrent avec le manager Thomas Frank (.)

Bien sûr, il voit tout. Il a tenu à argumenter contre la table jusqu’à la mort, soulignant même que la feuille blanche de Brentford à Wembley samedi n’était pas une surprise étant donné qu’ils sont les plus bas pour les buts attendus concédés et les touches de l’opposition dans leur surface. Parfois, dit-il, la table peut mentir.

L’importance d’une disposition personnelle a été mise à nu samedi lorsque Emiliano Marcondes s’est cassé un poumon pour terminer la contre-attaque qui l’a rendu 2-0. Ce n’était que la 20e minute, mais l’effort de parcourir la longueur du terrain – il n’était pas le seul – garantissait que le jeu était réglé sur place.

«Je pense que c’est une histoire fantastique à son sujet», a déclaré Frank d’Emiliano dans le dernier de ses engagements médiatiques à la tombée de la nuit. «Il a eu du mal à trouver ses marques dans le club, principalement à cause de blessures. Cette année, je n’ai jamais douté que je voulais le jouer en finale. Je sais juste qu’il participera à ces matchs et il a un état d’esprit fantastique.

«Je le connais depuis l’âge de 15 ans au Danemark. Nous venons également de la même ville au Danemark. Je l’admire beaucoup.

L’autre aspect de cette histoire est que, en réalité, il s’agit essentiellement de Brentford. Parce que si ce n’était pas le cas, à quel point ce serait réel? Comment est-ce possible?

Il n’y aurait certainement pas la pléthore d’anciens joueurs dans les tribunes de Wembley. Marcus Bean, un milieu de terrain qui a joué pour la dernière fois pour le club en 2012, a été applaudi entre ses propres célébrations. Son siège près de l’une des sorties a agi comme un arrêt au stand pour les réjouissances qui se sont répandues sur Wembley Way et de retour au cœur de Hounslow.

Mark Warburton, qui a mené Brentford dans le championnat en 2014, était en service médiatique pour le match et était tout aussi occupé par les innombrables pouces vers le haut et le «merci mec» qu’il a dû offrir alors que les supporters marquaient sa présence entre les deux médias. . Un fan a pu naviguer dans les escaliers de MC Escher qui menaient à la zone réglementée et prendre une photo avec l’homme lui-même. «Vous avez aidé,» dit-il, la gorge croassante et pourtant bien huilée. «C’est très gentil», a plaisanté Warburton alors que le fan s’éloignait. «Il a fait pas mal de choses», a-t-il plaisanté en se tournant vers la personne à sa droite et en désignant Frank.

Ivan Toney célèbre son premier but (Action)

Et peut-être que Frank l’a compris aussi. Au milieu de ses nombreux points de presse après le coup de sifflet à plein temps, un message était constant: «Je veux juste être tellement saoul ce soir.» Il a parlé de vouloir ramper autour du vieux Griffin Park et de ses pubs aux quatre coins. Peut-être serait-il amené plus loin sur la route des alcools qui l’attendent vers South Ealing.

Il aura du temps, sans aucun doute. Il les a peut-être fréquentés samedi soir. Il avait certainement eu sa part au moment où il s’était assis avec la presse écrite, une serviette autour de ses épaules absorbant la majorité du pétillement et du pop qui manquaient à sa bouche de la part des joueurs qui visaient autre chose que pendant une poignée de mi-temps. raids d’interview.

“Mon corps a été douloureux pendant une semaine parce que je le voulais tellement avec ces joueurs”, a déclaré Frank. De toute évidence, ils le voulaient aussi pour lui et aspiraient à célébrer avec l’homme qui les a guidés à travers le terrain dangereux de la saison de championnat, encore et encore, et encore.

Bien sûr, une victoire à Swansea et dimanche est un jour très différent. Frank noie probablement ses peines et ne se réveille pas pour commencer à planifier la Premier League comme il l’avait dit. Les vautours feraient sans aucun doute le tour de Toney, Bryan Mbeumo, Rico Henry et Jay DaSilva, comme ils l’ont fait lorsque la chair séduisante était encline à être picorée l’année dernière.

Le discours sera tellement différent. Pouvez-vous vraiment tourner le dos à la sagesse perçue du jeu et vous en sortir? Peut-être même, hé, c’est ce que vous obtenez lorsque vous essayez d’être trop intelligent. N’essayez pas d’être meilleur que le football, car le football vous obtiendra à la fin. Cartes sur la table – c’est probablement un article très différent.

Et à cet égard, peut-être devrions-nous être reconnaissants de nous réveiller dans ce monde – dans le monde de Brentford. Un endroit où nous pouvons chercher l’inspiration et faire les choses différemment. Sincèrement. Peut-être, plus honnêtement.

Ce n’est pas une leçon pour le football. Frank n’était certainement pas d’humeur à utiliser cette plateforme pour prononcer des sermons. Il sait que les moments difficiles attirent les jugements les plus durs, comme ils le feront pour Brentford lorsqu’ils commenceront la saison de Premier League 2021/22 en tant que favoris pour la relégation. Mais son point de vue était clair: ce n’est pas une histoire contre la norme: c’était un encouragement pour tout le monde qu’il y a tellement de façons différentes d’avoir raison sans avoir à se soucier de se tromper.

Brentford remporte le trophée Play Off du championnat Sky Bet après sa victoire sur Swansea (.)

«Il sera extrêmement important que nous nous en tenions à cela (leur philosophie actuelle), et je ne doute pas que nous le ferons. Nous serons calmes, avec une stratégie claire.

«Pour pouvoir en faire partie et jouer mon rôle, bien sûr, j’en suis très fier. Et aussi parce que j’ai vraiment, vraiment marché à la dure. J’entraînais depuis l’âge de 20 ans, des moins de 8 ans à aujourd’hui la Premier League. La seule chose que j’espère, c’est que cela peut maintenant inspirer beaucoup d’entraîneurs qui rêvent d’aider les gens et d’être de meilleurs joueurs et de meilleurs joueurs.

«Je pense que le parcours du club a été absolument remarquable. Il devrait y avoir beaucoup de clubs qui rêvent. Tout est possible si vous travaillez dur, avez une stratégie claire, une attitude de haut niveau et une solidarité. Je pense alors que tout est réalisable dans le monde.

La rareté n’est pas à Benham, Rasmussen ou Frank. Mais en croyant que vous pouvez faire les choses différemment si votre cœur croit vraiment que c’est possible. Ce n’est pas une leçon unique au football. Mais c’est celui qui a créé une euphorie vraiment unique que seuls les associés au Brentford Football Club apprécient en ce moment.

