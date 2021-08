Brentford s’entretient avec Schalke pour l’attaquant Matthew Hoppe

Mike McGrath du Telegraph a rapporté que Brentford avait eu des discussions sur un accord potentiel pour l’attaquant de Schalke Matthew Hoppe et souhaitait faire venir le joueur avant la date limite des transferts d’été, le 31 août.

#BrentfordFC a eu des pourparlers sur un accord pour l’attaquant de #Schalke Matthew Hoppe, d’autres clubs envisagent également le joueur #USMNT qui a une valorisation de 8 millions d’euros – Mike McGrath (@mcgrathmike) 26 août 2021

L’attaquant de Schalke Matthew Hoppe recherché par Brentford

L’international américain est susceptible de partir

Brentford semble être en pole position pour débarquer Matthew Hoppe après avoir discuté avec Schalke d’un accord de 8 millions d’euros. L’attaquant devrait quitter le club après avoir été relégué en deuxième division du football allemand après trois décennies à la fin de la saison dernière.

La relégation a ajouté aux soucis financiers du club et, par conséquent, il pourrait être possible de négocier un accord à prix réduit pour l’attaquant international américain.

Jeune talent

La saison dernière, Hoppe a inscrit six buts en 22 matches de Bundesliga, où il a attiré l’attention de plusieurs des meilleurs éclaireurs européens. La relégation de Schalke n’a fait qu’accélérer le départ potentiel d’un joueur, qui a commencé sa carrière via le programme de résidence universitaire à Barcelone basé aux États-Unis.

Les six buts marqués par Hoppe ont fait de lui le meilleur buteur du club la saison dernière. Ses buts comprenaient un superbe triplé contre Hoffenheim en janvier 2021, qui a été un moment fort dans une saison très sombre pour Schalke. Tout joueur marquant un triplé dans une ligue supérieure a un talent incontestable à sa disposition.

Hoppe a le rythme et est doué pour tenir le ballon en l’air ainsi que pour être polyvalent dans les airs à un peu plus de six pieds de haut et donnerait à Brentford des options supplémentaires à l’avant alors qu’ils cherchent à s’appuyer sur un début de vie positif dans la première division anglaise. Avec le vainqueur du championnat Golden Boot de la saison dernière, Ivan Toney, Hoppe peut former l’un des partenariats les plus meurtriers de la moitié inférieure de la Premier League cette saison.

