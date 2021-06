Brentford vs Arsenal pour le coup d’envoi de la nouvelle saison de Premier League avec un affrontement vendredi soir

in

Le match des Bees, qui est leur premier depuis leur promotion en Premier League le mois dernier, a été déplacé au vendredi dans le cadre des choix télévisés d’août.

Manchester United vs Leeds aura désormais lieu le samedi midi du week-end d’ouverture, après que BT Sport l’ait choisi pour sa couverture, avec Norwich vs Liverpool plus tard dans la journée également.

Le voyage de West Ham à Newcastle est désormais le dimanche 15 août, tout comme le choc de Tottenham avec Manchester City. Les deux sont en direct sur Sky Sports.

Les choix télévisés pour le reste du mois d’août ont également été sélectionnés, le match de derby d’Arsenal et de Chelsea étant reporté au dimanche 22 août. Le voyage de West Ham à Leicester aura lieu le lendemain dans le cadre du Monday Night Football.

Les matchs du mois se termineront par un déplacement d’Arsenal à Manchester City à l’heure du déjeuner le samedi 28 août et une visite de Chelsea à Liverpool plus tard dans la même journée.

Sélections télévisées dans leur intégralité

20h00 Brentford contre Arsenal (Sky Sports)12h30 Man Utd contre Leeds (BT Sport)17h30 Norwich contre Liverpool (Sky Sports)14h00 Newcastle contre West Ham (Sky Sports)16h30 Spurs contre Man City ( Sky Sports)12h30 Liverpool contre Burnley (BT Sport)17h30 Brighton contre Watford (Sky Sports)14h00 Southampton contre Man Utd (Sky Sports)16h30 Arsenal contre Chelsea (Sky Sports)20h00 West Ham contre Leicester (Sky Sports)12h30 Man City contre Arsenal (BT Sport)17h30 Liverpool contre Chelsea (Sky Sports)14h00 Burnley contre Leeds (Sky Sports)16h30 Wolves contre Man Utd (Sky Sports)