Breogán force le troisième et décisif match à Grenade

17/06/2021 à 22:59 CEST

La rivière Breogán a forcé le troisième match (81-78) de la finale de la promotion en séries éliminatoires de la Ligue Endesa, qui se jouera sur le terrain de Covirán Grenade dimanche prochain à 19h00.

Thomas Bropleh était le plus valorisé (26) du match, mais sa performance stellaire (21 points) n’a pas aidé son équipe à atteindre l’ACB lors du deuxième des trois matchs de la série. Le Breogán l’a empêché avec Kacinas comme joueur le plus remarquable et le jeu collectif.

Avec de l’intensité, des pointes et la preuve qu’il y avait beaucoup en jeu, le premier quart-temps s’est écoulé, qui a commencé et s’est terminé par les triplés de Lugo pour atteindre la deuxième période à cinq (24-19) et ainsi contrer les chiffres spectaculaires de Bropleh, avec une efficacité maximale dans ces dix premières minutes où il a ajouté 14 des 19 points de son équipe.

La Grenade, qui ne baisse jamais les bras, a profité du piètre succès de Breogán dans les tirs sur le terrain pour atteindre la pause avec un avantage (39-41) après avoir signé un 15-22 au deuxième quart-temps.

Breogán a réagi après l’entracte et a fait une menace de décollage (51-43, m.24), mais l’équipe andalouse ne l’a pas permis et lui a répondu à nouveau pour atteindre les dix dernières minutes avec +3 pour les Galiciens.

Avec un travail défensif et la contribution du Mexicain Israel Gutiérrez, Breogán a atteint son maximum d’écart au tableau (74-62) en l’absence d’un peu plus de six minutes.

Grenade s’est à nouveau relevé grâce aux erreurs de son rival et est revenu dans la bataille (76-73, m.38) avec un partiel de 0-9 avant de rattraper la précipitation et les ratés des locaux.

Un triplazo de Bropleh à plusieurs mètres du panier a placé les Andalous à moins d’une demi-minute de la fin (78-76); Erik Quintela a raté l’un des deux lancers francs, Lluís Costa a mis Grenade à un (79-78), Ahonen a ouvert son compte sur une faute et les visiteurs ont attaqué sans trop de bon sens dans les cinq dernières secondes, au cours desquelles ils n’ont pas forcé le extension