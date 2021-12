Brereton Diaz se rapproche du changement de Brighton, alors que de «bonnes relations» aident à conclure un accord

Brighton est sur le point de signer un objectif d’attaquant de Leeds et Newcastle pour 20 millions de livres sterling, selon les derniers rapports.

Les Seagulls continuent de lutter devant le but, même si leur jeu de construction est souvent impressionnant. Ils n’ont réussi à trouver le filet que 14 fois lors de leurs 15 sorties en Premier League cette saison.

L’avant-centre français Neal Maupay est leur point focal en attaque. Ses buts tardifs contre West Ham et Southampton ont accordé deux points à Brighton ces dernières semaines.

Mais le joueur de 25 ans devrait avoir plus de six buts à son actif. Il a raté un certain nombre d’occasions à couper le souffle lors des affichages frustrants de Brighton cette année.

Graham Potter a clairement parlé avec le conseil d’administration du club de renforts potentiels car ils sont dans le cadre d’une capture impressionnante.

Le Mirror rapporte que Brighton se rapproche de la signature de Ben Brereton Diaz de Blackburn.

L’attaquant de 22 ans est une cible de Leeds depuis un certain temps déjà. Newcastle a rejoint la course aux transferts peu de temps après sa prise de contrôle soutenue par l’Arabie saoudite.

Mais ce sont les hommes de Potter qui sont en pole position pour signer la star. Ils paieraient 20 millions de livres sterling pour lui dès que la fenêtre de janvier s’ouvrira.

La poursuite de Brighton a été facilitée par leurs bonnes relations avec Blackburn. Les jeunes Reda Khadra et Jan Paul van Hecke ont été envoyés de la côte sud à Ewood Park en prêt cette saison.

La relation préexistante entre les deux clubs signifie que les Rovers sont prêts à laisser Brereton Diaz passer à autre chose.

Il est maintenant un héros culte au Chili après avoir fait ses débuts pour la nation sud-américaine en juin. Le record international de Brereton Diaz s’élève désormais à trois buts en neuf sélections.

Le patron de Blackburn a des questions sur l’accord de Brighton

Le contrat de Brereton Diaz expire en juin. Blackburn a la possibilité de le prolonger d’une année supplémentaire, mais il semble qu’ils pourraient le vendre à la place.

Le patron de Rovers, Tony Mowbray, admet qu’il existe une incertitude quant à l’avenir de l’attaquant, ainsi que des réserves quant à l’accord.

Il a récemment déclaré : « Si Brereton s’en va, la première question qui me vient à l’esprit est de savoir combien d’argent recevons-nous ? Ou n’en voyons-nous rien ?

« J’aimerais penser que nous pouvons donner à Ben un nouveau contrat parce que je pense que la meilleure façon de quitter le club serait que quelqu’un propose une somme d’argent qu’il serait stupide de refuser – et nous pourrions acheter trois joueurs de 5 millions de livres sterling. sur le dos de celui-ci, puis donnez-vous une réelle chance et attente d’obtenir une promotion. «

