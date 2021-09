Brésil et Argentine : tout le monde se sent maltraité

09/06/2021 à 20:33 CEST

Il ne s’agit pas d’un épisode de plus de la rivalité entre le Brésil et l’Argentine poussée à son paroxysme, mais le reflet de la déraison du gouvernement de Jair Bolsonaro dans la gestion de tous les aspects de la pandémie. La CBF et la AFA partager l’indignation et l’embarras à la suspension sensuelle du superclassique dans Sao Paul. Le sentiment général est que l’image tragi-comique des agents de la Surveillance Sanitaire et la Policier Fédéral arrêter le match pour arrêter et expulser quatre joueurs argentins, qui évoluent en Premier League, pour n’avoir pas respecté une quarantaine obligatoire de 15 jours.

La FIFA, qui est celui qui doit résoudre le problème, regrette ce qui s’est passé et a déjà les premiers rapports qui seront analysés par les instances disciplinaires pour prendre une décision “en temps voulu”. Et, justement, le temps est ce que la plus haute instance mondiale n’a pas, puisqu’il reste encore 10 tours des éliminatoires sud-américains à jouer et son achèvement est prévu pour le 29 mars 2022. Si le superclassique doit reprendre, il y aura une guerre de dates, d’autorisations sanitaires et des clubs européens qui vont devoir abandonner leurs internationaux, chose que les Anglais n’ont pas fait désormais avec la Seleçao.

La perplexité des deux prétendants persiste. Ils se sentaient tous les deux sans protection devant un Surveillance Sanitaire que j’agis mal et de la pire des manières. L’état actuel du CBF, qui fait naufrage dans une crise institutionnelle, n’aide pas non plus. Votre président, Rogerio Cabloco, qui était un fidèle allié de Jair Bolsonaro, est démis de ses fonctions pour les très graves accusations de harcèlement sexuel et moral chez les employés de l’entité. Qui occupe temporairement le poste est l’inconnu Ednaldo Rodrigues, qui a pris ses distances avec l’exécutif d’extrême droite et qui n’a aucune pertinence dans le contexte local.

La colère monumentale de Tite réprimander les agents de la Surveillance Sanitaire qui a interrompu le match illustre le niveau de colère de la Seleçao. Ce propre CBF a publié un officiel déclarant qu’il est “déçu & rdquor; les actions des responsables de la santé ne sont pas un détail mineur, compte tenu de la nature belliqueuse du gouvernement brésilien actuel.

L’équipe nationale argentine, quant à elle, a été notifiée à deux reprises samedi par le Surveillance Sanitaire qu’il ne pouvait pas aligner ses quatre joueurs Premier parce qu’ils devaient purger une quarantaine. C’est une version que l’Albiceleste dément.

Devant le bordel qui allait se former, la Confederaçao s’est elle-même mobilisée et a tenté d’aider, sans succès, son homonyme argentin à obtenir une demande d’exception, émise par le gouvernement brésilien, afin de pouvoir compter sur les quatre footballeurs résidant en Angleterre. La fragilité institutionnelle du CBF a été attestée par l’impossibilité d’obtenir « une faveur & rdquor; nécessaire, car la législation qui existait, en juin à la Copa América, n’est plus en vigueur.

Tout au long de la crise, la Seleçao et l’Albiceleste ont cultivé un climat de cordialité, sans reproche envers les AFA, pour ne pas avoir informé dans la déclaration du voyageur que les joueurs étaient en Angleterre avant le match au Venezuela. L’image de Leo Messi, en veste, en train de discuter avec Neymar, Scaloni et Tite montre qu’ils étaient tous ensemble dans la défaite du football face à l’incohérence gouvernementale de Bolsonaro.