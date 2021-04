Brésil: mise en garde contre la variante Covid: «Pourrait devenir incontrôlable dans le monde entier, nous sommes tous en danger» | Monde | Nouvelles

L’épidémiologiste américain principal a déclaré avoir mis le monde en garde contre la nouvelle variante brésilienne agressive du vaccin mortel contre le coronavirus. La variante brésilienne, appelée souche P1, est « plus contagieuse, jusqu’à 2,5 fois plus rapide » que la souche COVID-19 originale originaire de Wuhan, en Chine. L’épidémiologiste de Harvard, le docteur Eric Feigl-Ding, a déclaré que la nouvelle variante était également « peut-être plus sévère, et pourrait avoir un potentiel de réinfection ».

Il a ajouté que la variante brésilienne « est à l’origine d’une horrible crise de coronavirus au Brésil », d’où la variante est originaire.

S’adressant à Express.co.uk, l’épidémiologiste de Harvard a averti que la variante brésilienne est « une crise à laquelle nous devons tous prêter attention ».

Il a ajouté que « la montée en flèche sans précédent de la variante P1 au Brésil » a vu des hôpitaux surchargés et de fortes pics de mortalité.

Ensuite, le docteur Feigl-Ding a averti: « Si une version plus contagieuse de la variante brésilienne devient incontrôlable dans le monde entier et que nous sommes tous en danger. »

LIRE LA SUITE: Cauchemar de Covid: la panique des vaccins alors que la NOUVELLE variante mortelle du Brésil émerge

« Restez vigilant et ne faisons plus cette pandémie. »

Maintenant, la communauté mondiale prend note de la variante brésilienne.

Le Brésil a subi plus de décès dus au coronavirus que tout autre pays en dehors des États-Unis.

L’Organisation mondiale de la santé a averti le Brésil de prendre plus au sérieux la nouvelle variante d’épidémie à l’intérieur de ses frontières.

Il y a deux semaines, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré: «Si le Brésil n’est pas sérieux, cela continuera d’affecter tout le quartier là-bas et au-delà.

«Il ne s’agit pas seulement du Brésil.

« Il s’agit de toute l’Amérique latine, et même au-delà. »

La souche brésilienne pourrait même réinfecter des personnes qui ont récupéré ou ont reçu un vaccin contre le pathogène d’origine du coronavirus.

S’adressant au Washington Post au sujet de la nature de la variante P1 Brésil, le scientifique Roberto Kraenkel a déclaré: «Cette information est une bombe atomique.

«Je suis surpris par les niveaux trouvés.

« Les médias ne comprennent pas ce que cela signifie. »

Il a ajouté que la nouvelle variante signifie « une phase accélérée de l’épidémie, une catastrophe ».