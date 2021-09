Brésil Un employé d’un magasin Apple met de l’argent en sac aux Jeux paralympiques de Tokyo

in

Un employé de l’Apple Store du magasin VillageMall de l’entreprise au Brésil a remporté une médaille d’argent aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Douglas Matera (photo deuxième à partir de la gauche), concourant sous la classification S13, a remporté l’argent dans le cadre de l’équipe de relais mixte 4x100m nage libre du Brésil lors de la finale le 31 août. Tôt mardi, l’équipe de Matera, Wendel Belarmino, Lucilene da Silva Sousa, et Carol Santiago a terminé en 3 minutes 54 pour prendre la deuxième place de la course :

Maria Carolina Santiago, Wendell Belarmino, Douglas Matera et Lucilene Sousa levaram a prata nos 4×100 metros livre – 49 pontos. Olha o sorriso dessa turma. #ParalimpicoEmTóquio #JogosParalimpicos #paralympiques pic.twitter.com/4VmMJVTtlH – Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) 31 août 2021

Deirdre O’Brien, SVP Retail + People d’Apple, s’est rendue sur Instagram pour féliciter Matera, déclarant :

De la part de toute votre famille ici chez Apple, un grand bravo à Douglas Matera d’Apple VillageMall au Brésil pour avoir remporté une médaille d’argent dans le relais mixte 4x100m nage libre aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Ce n’est pas tous les jours que nous célébrons une réalisation aussi exceptionnelle. Façon de faire sensation!

Le magasin Apple VillageMall est situé à Rio De Janeiro. Matera, diplômée en génie civil, a 28 ans et concourt dans les catégories S13, SB13 et SM13 définies par le Comité international paralympique. Comme le note sa biographie, Matera a concouru en natation pour personnes valides jusqu’en 2009, puis a commencé en paranatation en 2017, suivant les traces de son frère Thomaz, qui a nagé pour le Brésil aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Matera a une déficience visuelle congénitale appelée rétinite pigmentaire, une maladie génétique héréditaire qui entraîne une perte progressive de la vue. Matera a participé à d’autres courses aux jeux de cette année, notamment le 100 m papillon, le 50 m nage libre masculin et le 200 m quatre nages individuel masculin.