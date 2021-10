Brésil-Uruguay, un classique seulement aux urgences célestes

Brésil-Uruguay est toujours l’un des temps forts des éliminatoires sud-américains. Celui qui se jouera à l’aube de jeudi à vendredi (à 02h30 CEST), dans la chaleur amazonienne de Manaus, est devenu un test décisif pour La Celeste, qui, en quatre jours, a ajouté deux résultats très décevants : un 0 -0 à Montevideo contre la Colombie et un 3-0 humiliant au Monumental de Núñez contre un Albiceleste déchaîné.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Et ce qui semblait être un agréable voyage vers Qatar 2022 s’est transformé en une route semée d’embûches. Une combinaison de résultats (la défaite uruguayenne et la victoire colombienne contre l’Équateur) pourrait temporairement exclure Celeste des quatre places d’accès direct à la Coupe du monde et la placer en barrage.

L’Uruguay affronte le jeu avec trois pertes importantes dues à des blessures : Ronald Araújo, déjà de retour à Barcelone après la mésaventure de dimanche à Buenos Aires, le colchonero José Maria Gimenez et le milieu de terrain Flamengo, Depuis Arrascaeta.

Tabarez, qui a des pertes importantes en défense, se formera avec un 4-4-2 peuplant le centre du terrain, avec le retour de Bentancur, une fois qu’il a purgé son match de pénalité, et, surtout, Cavani, substituer les deux derniers matchs par décision tactique, retrouvera son statut de propriétaire et formera aux côtés Luis Suarez.

NEYMAR JR. DANS L’OEIL DE L’OURAGAN

Leader du groupe sud-américain et virtuellement classé pour le Qatar, la Seleçao joue sans attaches pour reprendre le ton. Les performances à Caracas (avec un 1-3 très dur dans un match gagné sur coups de pied arrêtés) et à Medellín (un 0-0 qui a brisé une séquence de neuf victoires consécutives) n’ont rien aimé au Brésil.

Le dégoût pour un jeu sans étincelle, bureaucratique et prévisible s’est porté, bien entendu, sur la figure de Neymar Jr. Les 10 du PSG ont été alimentés par son attitude indolente et défaillante : contre la Colombie, il a perdu 30 ballons, ce qui illustre son manque de concentration dans un match (un de plus) absolument décevant.

Sans Casemiro, resté à Madrid avec une inflammation de la bouche, Tite répétera le double pivot formé par Fabinho et Fred. La principale nouveauté sera dans le trio offensif : RaphinhaAprès ses bonnes performances contre Vinotinto et les caféiculteurs, il entamera enfin son troisième match avec Canarinha, il agira aux côtés Neymar Jr. et de Gabriel Jésus, qui continue d’avoir un crédit illimité.

L’émergence de l’attaquant de Leeds a été la note positive à cette date FIFA pour le Brésil et sa principale victime est Vinicius Jr., qu’il n’a même pas joué à Medellín et qu’il lui sera difficile d’avoir des minutes car Antoine (Ajax) l’a également dépassé dans les préférences de son entraîneur.

Bien que Canarinha soit dans une bosse plus esthétique que formelle (elle est toujours invaincue), elle maintient son favoritisme envers Celeste, qui sous les ordres du maestro Tabárez, il n’a jamais réussi à vaincre les Brésiliens : il a cumulé sept défaites, la dernière en novembre dernier au Centenaire de Montevideo (0-2) et deux nuls.

LES ALIGNEMENTS PROBABLES BRÉSIL-URUGUAY

BRÉSIL: Ederson, Emerson Royal, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Raphinha, Gabriel Jesus et Neymar Jr.

URUGUAY: Muslera, Nández, Coates, Godín, Piquerez, Valverde, Bentancur, Matías Vecino, De la Cruz, Luis Suárez et Cavani.

Arbitre: Fernando Rapallini (Argentine).

Stade: Arena Amazonia (à Manaus).

Calendrier: A 02h30 CEST.