Brésil vs Argentine en direct: comment regarder la finale de la Copa America 2021 en ligne de n’importe où

C’est l’affrontement que la plupart des fans de football auront voulu alors que l’Argentine de Lionel Messi affronte le Brésil de Neymar au stade Maracana.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de la finale de la Copa America 2021, peu importe où vous vous trouvez dans le monde avec notre guide Brésil vs Argentine ci-dessous.

Source : Twitter / @CopaAmerica

L’Argentine cherche à remporter le trophée pour la première fois depuis 1993, Messi espérant désespérément mener son équipe à la gloire lors de ce qui pourrait être sa dernière apparition dans le tournoi.

La star de Barcelone a eu une carrière en club bien décorée, mais n’a jusqu’à présent jamais remporté de trophée majeur en jouant pour son pays, mais ses performances de match dans ce tournoi montrent qu’il a l’intention de mettre fin à ce hoodoo.

Le Brésil était le favori avant le tournoi et a largement été à la hauteur de cette facturation. Cependant, ils n’ont pas été convaincants lors de leur victoire en demi-finale contre le Pérou, s’imposant 1-0 grâce au but de Lucas Paqueta en première mi-temps.

Une victoire de l’Argentine leur permettrait d’égaliser l’Uruguay avec 15 victoires en Copa America, tandis qu’une victoire du pays hôte, le Brésil, marquerait la dixième fois qu’ils soulèvent le trophée.

Suivez notre guide ci-dessous pendant que nous expliquons comment obtenir une diffusion en direct Brésil vs Argentine et regarder la finale de la Copa America 2021 où que vous soyez dans le monde et GRATUITEMENT.

Copa America 2021 : où et quand ?

La finale de la Copa America d’aujourd’hui a lieu dans l’emblématique stade Maracanã à Rio de Janeiro, au Brésil.

Le coup d’envoi a lieu samedi soir à 21h00 heure locale BRT, ce qui en fait un départ à 1h00 BST (dimanche) / 20h00 HE / 17h00 PT ailleurs.

Comment regarder la Copa America 2021 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la finale de la Copa America 2021 plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder un match, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous cherchez d’autres options ? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Comment regarder le Brésil contre l’Argentine en ligne aux États-Unis

Fox Sports détient les droits exclusifs de diffusion en anglais de la finale de la Copa America 2021 aux États-Unis.

Si vous êtes abonné au réseau dans le cadre de votre forfait câble, vous pouvez diffuser toute l’action via sa plate-forme de streaming.

Si vous n’êtes pas un client de télévision par câble, consultez le service de diffusion en continu FuboTV qui propose une multitude de chaînes de télévision premium, dont Fox Sports. Mieux encore, si vous êtes nouveau sur le service, vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 7 jours. Une fois l’essai terminé, le service coûte 65 $ par mois pour 120 chaînes.

Le coup d’envoi est à 20 h HE / 17 h HP.

Télé Fubo



Étant donné que FuboTV diffuse Fox Sports, vous pouvez l’utiliser pour vous connecter et regarder l’action en direct de la Copa America de n’importe où, que ce soit votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre téléviseur.

À partir de 64,99 $ par mois chez Fubo

Comment regarder le Brésil contre l’Argentine en direct au Royaume-Uni GRATUITEMENT

Les téléspectateurs britanniques peuvent regarder toute l’action de la finale de la Copa America gratuitement en direct sur la BBC.

Le diffuseur de service public diffusera également le match via son service de streaming BBC iPlayer, auquel vous aurez besoin d’une licence de télévision britannique valide pour accéder.

Le match débutera à 1h du matin BST le samedi soir / dimanche matin.

Si vous n’êtes pas dans le pays pendant la finale de la Copa America, l’utilisation d’un VPN vous permettra de regarder chaque match comme vous le feriez si vous étiez à la maison.

BBC iPlayer



Diffusez gratuitement en ligne la couverture de la finale de la Copa America 2021 par la BBC avec BBC iPlayer.

Gratuit sur BBC iPlayer

Diffusez en direct la finale de la Copa America en Australie

Les Australiens fous de Footy peuvent regarder le Brésil contre l’Argentine en direct via Optus Sport. La couverture d’Optus est disponible pour diffuser via mobile et tablette avec l’application du réseau, tandis que les coupe-câbles peuvent également accéder au service sur Fetch TV, Chromecast ou Apple TV.

Le match débutera à Down Under à 10h00 AEST dimanche matin.

Optus Sport



Optus Sport est votre référence pour diffuser la finale de la Copa America en Australie. Vous pouvez vous abonner mensuellement pour 15 $ ou payer pour un an à l’avance à 139 $ pour économiser un peu d’argent.

15 $ par mois chez Optus Sport

Comment regarder le Brésil contre l’Argentine au Canada

Les téléspectateurs canadiens pourront regarder la finale de la Copa America via la chaîne en langue espagnole Univision.

La couverture du réseau peut également être regardée via son service de streaming Univision Now.

Le jeu commence à 20 h HE / 17 h HP, avec la couverture d’Univision commençant à 19 h 30 HE / 16 h 30 HP.

