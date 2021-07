Brésil vs Pérou, Copa America : blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

C’est l’heure des demi-finales de la Copa America ! Nous sommes très proches d’un match de premier plan en finale au Maracanã samedi prochain, mais les favoris doivent d’abord faire leur travail en demi-finale.

Nous commençons à l’Engenhão à Rio, où le Brésil rencontrera le Pérou pour une place dans le match pour le titre. Le Brésil a été dominant dans le tournoi jusqu’à présent et a remporté un quart de finale difficile contre le Chili malgré avoir joué toute la seconde mi-temps avec 10 hommes.

Le Pérou a battu le Paraguay aux tirs au but après un match nul 3-3 passionnant, et ils sont suffisamment talentueux à l’avant pour causer des problèmes au Brésil et peut-être réaliser le plus gros bouleversement du tournoi.

Le vainqueur affronte l’Argentine ou la Colombie en finale. Cela devrait être amusant!

ALIGNEMENTS

BRÉSIL

Onze de départ : Ederson ; Danilo, Marquinhos, T. Silva, Lodi ; Fred, Casemiro; Éverton, Paqueta, Richarlison; Neymar (4-2-3-1)

Banc : Alisson (GK), Weverton (GK), Emerson, Alex Sandro, Militão, Ortiz, Fabinho, Douglas, Ribeiro, Firmino, Vinicius, Gabigol

PÉROU

XI de départ : Gallese ; Corzo, Ramos, Santamaria, Trauco ; Tapia, Yotun; Callens, Peña, Cueva; Lapadula (4-2-3-1)

Banc : Caceda (GK), Carvallo (GK), Abram, Araujo, Lopez, Lora, Tavara, Cartagena, Garcia, Valera, Iberico, Ormeno

INFO MATCH

Compétition/Journée: Copa America 2021, Demi-finale 1

Date/Heure: Lundi 5 juillet 2021, 20h heure locale, 1h CET (Barcelone, mardi), 12h BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria, mardi), 19h HE, 16h PT (USA), 4h30 IST (Inde, mardi)

Lieu: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brésil

Arbitre: Roberto Tobar (CHI)

COMMENT REGARDER, STREAM COPA AMERICA 2021

Comment regarder à la télévision: Fox Sports 1 (USA), TSN 4 (Canada), BBC Red Button (Royaume-Uni), Canal+ Sport 3 (Nigeria), SONY TEN 4 (Inde), autres

Comment regarder en ligne: FuboTV (États-Unis), BBC iPlayer (Royaume-Uni), autres

BLOG EN DIRECT