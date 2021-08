Brest accueille le Paris S. Germain lors de la troisième journée

19/08/2021 à 21h01 CEST

Le PSG voyage ce vendredi à Stade Francis-Le Blé se mesurer avec Brest à son troisième tour de Ligue 1, qui débutera à 21h00.

Le Brest affronte la troisième journée du tournoi avec l’illusion de reprendre sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Stade rennais à son dernier match. Depuis le début de la saison, les hôtes n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés à ce jour, avec deux buts pour et deux contre.

Pour sa part, Paris Saint-Germain Il venait de remporter ses deux derniers matchs 4-2 et 1-2, le premier contre lui Course de Strasbourg à domicile et le second contre lui Troyes loin de chez lui, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Brest. A ce jour, sur les deux matches que le Paris Saint-Germain En Ligue 1, il en a remporté deux et cumule le chiffre de trois buts encaissés contre six en faveur.

En termes de performances à domicile, le Brest ont fait match nul lors de leur seul match disputé jusqu’à présent à domicile en Ligue 1. A l’extérieur, les Paris Saint-Germain Il a réussi à remporter son seul match à l’extérieur jusqu’à présent dans la compétition.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Brest et les résultats sont six défaites et un match nul en faveur de l’équipe locale. De même, les visiteurs ont une séquence de six matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Brest. La dernière fois qu’ils ont joué le Brest et le PSG dans la compétition c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un 0-2 pour les visiteurs.

En référence à leur position au classement de Ligue 1, on constate qu’avant le match, les Paris Saint-Germain est en avance sur le Brest avec une différence de quatre points. A ce moment, le Brest il compte deux points et occupe la onzième position. De son côté, l’équipe visiteuse est troisième avec six points.