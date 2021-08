Brest et le Stade rennais signent un match nul au stade Francis-Le Blé (1-1)

15/08/2021 à 17h04 CEST

Le Brest et le Rennes lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade Francis-Le Blé. Le Brest Il a affronté le duel avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de bord après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre lui Olympique Lyonnais. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Stade rennais n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Course de Lens. Avec ce résultat, l’ensemble des Brest est neuvième après la fin du duel, tandis que le Rennes est dixième.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir la marque grâce à un but de Sehrou Guirassy à 84 minutes. Mais plus tard le Brest a obtenu le match nul avec un objectif de Jérémy Le Douaron peu avant la fin, plus précisément en 90, mettant fin à la confrontation avec le score de 1-1.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Brest qui sont entrés dans le jeu étaient Julien Faussurier, Jean-Kévin Duverne Oui Jérémy Le Douaron remplacement Jere Uronen, Ronael Pierre Gabriel et Irvin Cardona, tandis que les changements dans le Rennes Ils étaient Eduardo Camavinga, Sehrou Guirassy, Mathys Tél, Mathis Abline Oui Omari réchauffé, qui est entré pour remplacer Flavien était, Jérémy doku, Benjamin Bourigeaud, Kamal-Deen Sulemana Oui Martin terrier.

L’arbitre a décidé de mettre en garde cinq joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Franck honoré Oui Lilian Brassier et par le Rennes admonesté Benjamin Bourigeaud, Chimuanya Ugochukwu Oui Hamari Traoré.

En ce moment, le Brest et le Rennes ils sont à égalité avec deux points chacun au classement de Ligue 1.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de Brest affrontera le Paris Saint-Germain et, pour sa part, le Stade rennais le fera contre lui FC Nantes.

Fiche techniqueBrest :Alfred Gomis, Hamari Traoré, Loïc Bade, Nayef Aguerd, Birger Meling, Flavien Tait, Chimuanya Ugochukwu, Jeremy Doku, Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud et Kamal-Deen SulemanaStade rennais :Marco Bizot, Ronael Pierre Gabriel, Lilian Brassier, Brendan Chardonnet, Jere Uronen, Franck Honorat, Romain Faivre, Hugo Magnetti, Hiang`a Mbock, Irvin Cardona et Steve MounieStade:Stade Francis-Le BléButs:Sehrou Guirassy (0-1, min. 84) et Jérémy Le Douaron (1-1, min. 90)