Bret Baier presse le secrétaire aux Transports Buttigieg sur les problèmes de la chaîne d’approvisionnement

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis ont laissé les étagères vides à l’approche de la période cruciale des achats des Fêtes.

Le président Biden a annoncé mercredi que les ports de Los Angeles resteraient ouverts 60 heures supplémentaires par semaine pour alimenter les expéditions auxquelles Bret Baier, hôte du « Rapport spécial », a demandé au secrétaire aux Transports Pete Buttigieg: « Est-ce trop peu, trop tard? »

« Le président a déclaré que cela pouvait potentiellement changer la donne », a déclaré Buttigieg. « Cela va devoir faire partie d’un certain nombre d’étapes. »

BIDEN RÉPOND À LA CRISE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ET EXHORTE LE SECTEUR PRIVÉ À « )

« Beaucoup de choses doivent bien se passer, mais l’annonce que ces ports fonctionneraient 24h/24 et 7j/7, en est une grande partie. »

Le secrétaire a fait référence à un rapport qui indique que le problème ne réside pas uniquement dans les ports ouverts, mais également dans la disponibilité des camions et des chauffeurs.

Buttigieg a ajouté qu’il existe également des problèmes de coordination entre les différents ports, exhortant à la mise en œuvre d’un plus grand partage de données.

Lorsque Baier lui a demandé si la situation actuelle aurait pu être envisagée, le secrétaire a admis que l’administration avait remarqué l’approche de la sauvegarde de la chaîne d’approvisionnement et avait prévu la mise en place de mesures d’adaptation pour accroître l’urgence. Buttigieg a mentionné que la poursuite de ces efforts comprend la promotion du paquet d’infrastructures très débattu qui alloue 17 milliards de dollars aux ports américains.

#EMPTYSHELVESJOE TENDANCE SUR TWITTER DANS LE CADRE DE LA CRISE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT DE BIDEN

Baier a poussé l’ancien maire de South Bend, dans l’Ind., à expliquer pourquoi ce projet de loi sur les infrastructures reste à Capitol Hill malgré son adressage des ponts et des ports et le soutien des républicains – le projet de loi reste bloqué alors que les démocrates débattent entre eux d’un autre projet de loi, plus progressiste.

« Nous insistons beaucoup pour ce projet de loi sur les infrastructures », a-t-il déclaré. « J’ai travaillé dur dessus. Le président a travaillé dur dessus. Et il en va de même pour l’agenda Build Back Better – des choses sur lesquelles la plupart des Américains sont d’accord. » Buttigieg a convenu que les républicains soutiendraient effectivement les infrastructures, mais a noté que le GOP voterait contre les démocrates sur ce qui a été surnommé «l’infrastructure humaine» comme la garde d’enfants, les congés familiaux, le changement climatique et autres.

Alors que beaucoup se demandent si les cadeaux seront rares cette saison des fêtes, Baier a demandé à Buttigieg si cela devrait être une préoccupation. Buttigieg a noté : « Une partie de la raison pour laquelle nous sommes là où nous en sommes est que le président a réussi à sortir cette économie des dents d’une récession.

« Les gens achètent plus que jamais, nous voyons des marchandises record passer par nos ports. La demande est là, ce qui est une excellente nouvelle. Cela représente un succès politique. Nous devons maintenant nous assurer que ces chaînes d’approvisionnement sont là pour Support. »

« Donc, vous dites que c’est un problème de grande classe ? » demanda Baier.

« Ce que je dis, c’est que nous sommes mieux lotis parce que l’économie est en croissance », a déclaré Buttigieg, « Et l’économie est en croissance grâce au leadership de ce président. »