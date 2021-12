Bret Hart blâme Hulk Hogan pour son manque de compétences en lutte

Bret Hart ne pense pas trop à Hulk Hogan en ce qui concerne ses compétences sur le ring. Le Temple de la renommée de la WWE s’est récemment entretenu avec le Calgary Sun pour parler de son intronisation à l’Allée des célébrités canadiennes 2021. Au cours de l’interview, Hart a été interrogé sur son influence sur les futures générations de lutteurs professionnels, c’est à ce moment-là que Hogan est apparu.

« Je pense que tout remonte au moment où (le commentateur de la WWE) Gorilla Monsoon m’a appelé ‘l’excellence de l’exécution' », a déclaré Hart. « J’étais juste un gars qui faisait tout bien. Je me souviens quand j’ai commencé à lutter, je savais comment tout fonctionnait. Je savais comment prendre des tendeurs (coups à la poitrine), je savais comment claquer le corps », a déclaré Hart. « Quand vous voulez voir comment faire quelque chose en catch, vous regardez mes matchs en arrière. Vous apprendrez à faire un tireur d’élite. C’est comme ça que vous le faites. Vous voulez apprendre à faire un suplex debout? C’est comme ça que vous le faites. . J’ai toujours été ce type. »

Hart a poursuivi: « Et tous les lutteurs canadiens comme Natalya ou Edge ont été influencés par moi. Je pense que si vous regardez la lutte quand c’était le spectacle Hulk Hogan. Il mesurait six pieds huit et un sur trois lutteur. Il ne connaissait pas la serrure d’une lampe frontale. Il ne savait pas grand-chose. Il savait comment faire une corde à linge et peut-être un body slam. Il était très limité. (propriétaire de la WWE) Vince McMahon a tenté sa chance avec moi et a fait de moi ce champion. Cela signifiait tellement pour moi que je pense que j’ai essayé d’être à la hauteur d’être ce champion. Il s’agissait d’être le meilleur lutteur. J’ai tant donné pour ce lutteur. J’étais un bon modèle dans l’habillage chambre. Tout cela signifie beaucoup. «

Hart est devenu le visage de la WWE lorsque Hogan a quitté l’entreprise en 2013. Il a remporté le titre de la WWE à cinq reprises avant de quitter l’entreprise en 1997. Hart et ne rivaliserait pas avec Hogan jusqu’à ce que les deux soient à la WCW en 1999, comme mentionné par Comicbook.com . Les deux lutteurs ont été intronisés deux fois au WWE Hall of Fame.

« Cela signifiera toujours beaucoup lorsque vous serez célébré et honoré par vos pairs et vos collègues lutteurs. Le Temple de la renommée de la WWE a toujours compté pour moi », a déclaré Hart lorsqu’on lui a demandé s’il était membre du Canada Walk of Fame. C’est encore plus élevé pour moi dans un sens. Vous êtes mis dans le même panier que les Canadiens – les grands Canadiens et les contributions qu’ils ont apportées dans leurs domaines. Cela signifie beaucoup pour moi d’être honoré par les Canadiens de partout au pays pour ma carrière de lutteur. »