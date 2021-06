Bret Hart parle de la légende de la WWE qu’il aimerait pouvoir lutter à nouveau

Je dirai toujours ça à propos de Curt. Si je pouvais à nouveau lutter contre un gars, ça aurait été Curt. Il était mon adversaire préféré de tous les temps. Mon frère Owen est juste derrière. Nous avions un tel lien et une telle alchimie ensemble, chaque fois que nous allions là-bas, quelles que soient les circonstances, peu importe la façon dont vous voyagiez ce jour-là, que vous soyez coincé dans un aéroport pendant huit heures et que vous soyez complètement essuyé lorsque vous êtes arrivé au pansement chambre. Je me souviens de beaucoup de fois avec Curt, c’était comme si tu t’apprêtais à sortir, tu n’as plus rien dans le réservoir et tu es épuisé mais tu sors et la foule commence à applaudir et dans environ cinq minutes, tu leur donne juste un match cinq étoiles, tu mets tout en œuvre, leur donnant tout ce que tu as. J’étais comme ça avec Curt, et je pense qu’il y avait un respect croissant que nous avons commencé à avoir l’un pour l’autre. Curt a vraiment adoré travailler avec moi, et j’ai adoré travailler avec Curt. Si vous regardez vraiment mon ascension au sommet, tout commence avec Curt Hennig.