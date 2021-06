Bret Michaels annonce l’émission télévisée “Rags To Rescue”

POISON leader Bret Michaels a annoncé une nouvelle émission télévisée, “Des chiffons à sauver”, Bientôt disponible. Actuellement en production, il présentera des histoires d’animaux de compagnie incroyables, de personnes et de leur esprit combatif ininterrompu. Il mettra en lumière des personnes incroyables prêtes à consacrer le temps, les efforts et l’amour qu’il faut pour passer des haillons au sauvetage. Plus d’informations seront bientôt disponibles.

En tant que star de télé-réalité, Michaels est apparu dans une vaste bibliothèque d’émissions à succès, y compris VH1smash show “Le rocher de l’amour”, remportant la saison la mieux notée de CNB‘s “Apprenti célébrité” et Chaîne de voyage‘s “Rock mon camping-car”, actuellement en vedette sur le Découverte+ plateforme de diffusion en continu. Les fans ont avec impatience ses succès télévisés sur Hulu, Amazon Prime, Tubi, PlutoTV et Apple TV.

Bret est né à Butler, en Pennsylvanie, le 15 mars 1963. Devenu célèbre en tant que leader de POISON, l’un des groupes de rock les plus emblématiques et les plus durables, il a contribué à définir le rock’n’roll sur le Sunset Strip. POISONLe succès massif de s comprend la vente de plus de 30 millions de disques dans le monde et de nombreux singles à succès. Bret’sa carrière solo a tracé sa propre voie avec plusieurs albums solo. Le sien “Construit sur mesure” album inclus des apparitions d’invités par Joe Perry (AÉROSMITH) loretta lynn, Jimmy Buffett, As Frehley (EMBRASSER), Michel Antoine (VAN HALEN) et les membres de LYNYRD SKYNYRD.

POISON‘s “La visite du stade” avec MOTLEY CRUE, DEF LEPPARD et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.



Nous sommes ravis d’annoncer que la nouvelle émission télévisée de Bret Michaels “Rags To Rescue” sera bientôt disponible. Actuellement en production, il sera… Publié par Bret Michaels le lundi 7 juin 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).