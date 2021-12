Bret Michaels de Poison partage une vidéo des inondations à Los Angeles : « Tout le monde, restez en sécurité »

POISON leader Bret Michaels, qui réside dans le sud de la Californie, a partagé une vidéo des inondations dans et autour de Los Angeles ce matin.

Dans l’un des clips, que l’on peut voir ci-dessous, Bret peut être entendu dire: « Hier, nous avons eu un peu de pluie et à peine un lit de ruisseau asséché avec un ruissellement. Maintenant, c’est une inondation massive. La moitié de ces personnes ne peuvent même pas traverser ou traverser leurs allées. Je vais aller voir si Je peux les aider. Tout le monde, si vous êtes dans le comté de LA, restez en sécurité. «

De fortes pluies dans la région de Los Angeles ont provoqué des coulées de boue, des coulées de débris et des inondations, les averses devant s’estomper dans l’après-midi. Les conditions vont se dessécher pour le week-end.

Un avertissement de tempête hivernale est entré en vigueur mercredi à 1 heure du matin et restera en place jusqu’à vendredi à 4 heures du matin dans les montagnes du comté de Los Angeles, à l’exclusion de la chaîne de Santa Monica.

Un rapport hebdomadaire publié jeudi montre que la sécheresse exceptionnelle a été presque effacée après que 23 pour cent de l’État était dans la catégorie la plus grave il y a une semaine. Près de 33 pour cent de l’État est en situation de sécheresse extrême, contre 79 pour cent la semaine dernière.

Michaels est un humanitaire et un philanthrope passionné. Le sien Fondation Life Rocks soutient des organisations telles que la Réseau national de l’ADA pour les Américains handicapés; FRDJ, le plus grand bailleur de fonds à but non lucratif au monde pour la recherche sur le diabète de type 1 ; Hôpital de recherche pour enfants St. Jude, causes vétérans et animaux de compagnie et bien d’autres. Michaels plus récemment en partenariat avec Arizona’s Fondation HonorHealth pour créer une vente aux enchères au profit des travailleurs de la santé de première ligne et a construit une salle d’accueil à l’hôpital St. Joseph Barrows pour les patients et leurs familles pendant la récupération où Michaels a subi une intervention chirurgicale pour une hémorragie cérébrale potentiellement mortelle et une opération cardiaque. Bretla fille aînée de, Raine Élisabeth, est un Sports illustrés modèle de maillot de bain et étudiant universitaire et sa plus jeune fille, Jorja Bleu, a récemment photographié avec un photographe de renommée mondiale Jim Jordan et a aidé à co-écrire Bretle single actuel de « Ininterrompu », qui se consacre à faire face à toute adversité.



