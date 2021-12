Bret Michaels de Poison signe à Uta dans tous les domaines

Leader mondial du divertissement, des talents et du sport UTA a annoncé la signature de POISON leader, entrepreneur et philanthrope Bret Michaels. UTA représentera l’artiste dans le monde entier dans tous les domaines.

David Zedeck, partenaire et responsable mondial de la musique chez UTA, mentionné: « Bret Michaels est un véritable multi-trait d’union. De la musique et de l’image de marque aux sports et à la télé-réalité, il apporte 1000% à tous ses efforts commerciaux et nous sommes honorés de l’accueillir dans notre liste. Bret est une superstar durable dont l’impact sur le paysage du divertissement n’a cessé de croître et est resté pertinent tout au long de sa carrière. Nous sommes ravis de travailler avec lui alors qu’il continue d’élargir son Michaels Entertainment Group Inc. dans divers secteurs verticaux, et nous sommes impatients de créer ensemble un nouveau chapitre audacieux. »

Michaels a ajouté : « Je suis honoré et ravi de signer et de m’associer à UTA. Leur vision d’ensemble avant-gardiste, leur éthique de travail et leur énergie correspondent parfaitement à ma mentalité de s’amuser et de faire le pari de soi. »

Faire un impact strident à travers la musique, la télévision et la culture pop, Michaels se distingue en tant qu’auteur-compositeur, interprète et magnat des affaires emblématique, qui comprend également l’immobilier, des allocutions et de nombreux partenariats de marque réussis tout au long de son illustre carrière s’étalant sur trois générations. Il a plus de 100 millions de disques, de singles numériques et de streams dans le monde entier, a décroché de nombreux singles dans le Top 10, dont le hit croisé n ° 1 « Chaque rose a son épine », et vendu des millions de billets dans le monde. Plus récemment, il est en tête d’affiche de son solo à guichets fermés « Rien d’autre qu’une bonne ambiance » tournée, continuant à vendre à guichets fermés les principaux festivals d’un océan à l’autre cette année et jusqu’en 2022 où il entreprendra une tournée des stades avec POISON. Paramount+ a également consacré un nouvel épisode de « Derrière la musique » à lui. Il est actuellement sur le point de tourner un documentaire sur sa vie basé sur sa première autobiographie intitulée « Auto-Scrap-Ographie: Volume 1 » et est en négociations avec deux grands studios sur une toute nouvelle émission de téléréalité. Michaels sera le visage de la célèbre Barrett-Jackson vente aux enchères de voitures de collection en janvier et lancera son nouveau spectacle « Drivia » en automne. Auparavant, il avait remporté la troisième saison du hit CNB série de concours de réalité « L’apprenti célébrité », où il a été élu apprenti préféré des fans et entrepreneur réel. Michaels a titré son propre smash record VH1 spectacle « Rock Of Love Avec Bret Michaels », et a joué dans le VH1 série documentaire « Bret Michaels : la vie telle que je la connais », parmi de nombreuses autres émissions de records. Il a également été nommé à deux reprises « humanitaire de l’année » pour ses efforts philanthropiques, a récemment été élu ambassadeur mondial de la radio universitaire où il a personnellement fait un don de 10 000,00 $ pour améliorer l’expérience de la radio universitaire pour les étudiants, et est le fier fils d’un vétéran américain.

En outre, Michaels – un diabétique de type 1 à vie – a fait avancer la mesure en aidant à faire adopter le projet de loi californien SB97, inscrivant l’éducation au diabète dans les écoles, a créé une politique de « pas de look libre » pour protéger contractuellement les artistes d’une billetterie sans scrupules et a même aidé à créer une injonction fédérale, avec un avocat Ed McPherson, contre l’utilisation illicite de l’image et de la ressemblance des artistes au regard des droits de propriété intellectuelle.

Michaels est un humanitaire et un philanthrope passionné. Le sien Fondation Life Rocks soutient des organisations telles que la Réseau national de l’ADA pour les Américains handicapés; FRDJ, le plus grand bailleur de fonds à but non lucratif au monde pour la recherche sur le diabète de type 1 ; Hôpital de recherche pour enfants St. Jude, causes vétérans et animaux de compagnie et bien d’autres. Michaels plus récemment en partenariat avec Arizona’s Fondation HonorHealth pour créer une vente aux enchères au profit des travailleurs de la santé de première ligne et a construit une salle d’accueil à l’hôpital St. Joseph Barrows pour les patients et leurs familles pendant la récupération où Michaels a subi une intervention chirurgicale pour une hémorragie cérébrale potentiellement mortelle et une opération cardiaque. Bretla fille aînée de, Raine Élisabeth, est un Sports illustrés modèle de maillot de bain et étudiant universitaire et sa plus jeune fille, Jorja Bleu, a récemment photographié avec un photographe de renommée mondiale Jim Jordan et a aidé à co-écrire Bretle single actuel de « Ininterrompu », qui se consacre à faire face à toute adversité.

Michaels continue d’être représenté en solo par Bruce Flohr et Coran Capshaw à Gestion des feux rouges et Janna Elias à Groupe de divertissement Michaels. Bruce Flohr et Janna Elias déclarent conjointement : « Bret a une énergie créative vraiment unique, une passion indéniable pour tout projet, parie continuellement sur lui-même et forme des partenariats incroyables. C’est un leader qui sait écouter et qui vit dans l’ici et maintenant. Nous sommes ravis d’être en pourparlers pour « Le spectacle de Bret Michaels » dans lequel il plonge en profondeur sur la musique et le sport, discute de l’esprit de combat ininterrompu qui nous anime tous ainsi que du carrefour, y compris la discussion de sa propre scène homonyme et des blessures sportives dans lesquelles Michaels auto-intitulé ‘headbangers neck’. »

