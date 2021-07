Bret Michaels, Dee Snider, Jackyl et Loverboy en tête d’affiche du Rokisland Fest inaugural

Fête de l’île de Rok 2022 aura lieu du 14 au 17 janvier 2022 à Key West, en Floride. Animé par une personnalité de la radio et de la télévision Eddie Trunk, le festival de musique inaugural propose une programmation de hitmakers légendaires et d’icônes du hard rock, y compris Bret Michaels, Dee Snider, JACKYL, LOVERBOY, GARDE DE NUIT, RANGÉE DE DÉPANNAGE, GARANTIR, AILIER, DOKKEN (avec une réunion avec Georges Lynch), Lita Ford et beaucoup plus.

Avec la plupart des Fête de l’île de Rok performances ayant lieu à l’amphithéâtre Truman Waterfront Park, le lieu de la boutique offre une atmosphère de performance intime unique à d’autres festivals de rock à travers le monde. En plus de quatre jours de spectacles dynamiques et énergiques le long des eaux du golfe de Key West, les festivaliers auront également un accès sans précédent à des hôtels de classe mondiale, à des plats locaux de restaurants renommés et à d’innombrables options d’excursions et d’activités récréatives (voile, plongée sous-marine plongée, plongée en apnée, pêche en haute mer, etc.) – une véritable expérience rock and roll dans une destination paradisiaque.

« Nous avons fait des spectacles de rock comme celui-ci dans d’autres parties du pays, et nous avons fait des spectacles de pays ici dans cette installation à Key West, mais nous n’avons jamais eu les meilleurs groupes de rock du monde sur la plus grande île de destination des États-Unis. » déclaré Dave Geincke, co-fondateur de Fête de l’île de Rok Key West. “Pour les quelques milliers de fans chanceux qui pourront assister à ce spectacle intime et soigneusement conçu, je pense qu’il est sûr de dire que nous avons créé leurs nouvelles vacances préférées.”

Les forfaits et les laissez-passer seront en vente le lundi 9 août à 10 h HNE. Le package d’expérience complet permet Fête de l’île de RokL’incroyable équipe de conciergerie de pour réserver une expérience spéciale organisée en fonction de vos intérêts personnels, y compris un pass festival de quatre jours, l’hébergement, une voile privée au coucher du soleil avec de la musique en direct, des réductions exclusives et bien plus encore. L’option pass seul comprend l’accès à tous les spectacles du festival (n’inclut pas l’hébergement).

Fête de l’île de Rok Programmation 2022 :

BRET MICHAELS



DEE SNIDER



JACKYL



LOVERBOY



GARDE DE NUIT



RANGÉE DE DÉPANNAGE



GARANTIR



AILIER



RÉUNION DOKKEN/LYNCH



LITA FORD



LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL



ABATTAGE



CHAMBRE À FEU



DERNIER EN LIGNE



COEUR D’ACIER



BULLETBOYS



RENARDE



ENUFF Z’NUFF



CHAT PLUS RAPIDE



BANG TANGO

Pour plus d’informations, visitez www.rokislandfest.com.

