Bret Michaels donne au groupe de reprises Poison la chance d’une vie

POISON chanteur Bret Michaels a un coeur d’or. Après avoir regardé E! du réseau « Le choc des bandes de couverture » (mercredi 1er décembre), Michaels s’est assuré que le POISON bande de couverture COUP DE POISON, qui a perdu contre un MODE DEPECHE groupe de reprises, je suis rentré à la maison avec plus que rien, mais du bon temps. Michaels invité COUP DE POISON de le rejoindre sur scène pour l’un de ses prochains spectacles solo.

« Pour tout votre travail acharné et votre dévouement à faire un POISON spectacle est incroyable et tout ce que vous faites, je veux vous inviter sur scène à un Bret Michaels montrer, et nous ferons « Rien que du bon temps » sur mon « Rien d’autre qu’une bonne ambiance » tournée », a déclaré Michaels par l’intermédiaire d’un Twitter Publier.

« Ils jouent de la bonne musique live et j’aime l’énergie qu’ils ont apportée à « Le choc des bandes de couverture », » il ajouta.

« Merci pour le cri, et nous serions HONORÉS de jouer « Rien que du bon temps » sur scène avec vous lors d’un arrêt sur votre prochain ‘Rien que S Good Vibe’ visiter, » COUP DE POISON a répondu.

COUP DE POISON est un groupe de musiciens rock locaux talentueux et vétérans et d’hommes d’affaires musicaux innovants qui ont créé un hommage haut de gamme au 35e anniversaire du plus grand groupe de fête glam-slam de tous les temps — POISON. COUP DE POISONLa pleine intention de est d’apporter au public le look et le son qu’il attend, de faire le meilleur des temps modernes POISON expérience dans le monde.

E! ‘s « Le choc des bandes de couverture » oppose deux groupes de reprises pour courir la chance de gagner 10 000 $. La série est diffusée le mercredi soir sur E!

En se préparant à POISONLa prochaine tournée des stades de , qui commence le 16 juin à Atlanta, Géorgie, Michaels a de nombreux projets, y compris des performances solo sélectionnées, des engagements privés, un contrat de développement et plusieurs documentaires en préparation.



Omg LE légendaire @bretmichaels a envoyé à l’interprète de ce soir @ShotOPoisonBand un message de bonne chance ! Si ce n’est pas la meilleure façon de célébrer un nouveau #ClashOfTheCoverBands, je ne sais pas ce que c’est ! ? Rejoignez-nous à 9h30/8h30 sur E! pic.twitter.com/jSzzEfJXOs -E! Divertissement (@eentertainment) 2 décembre 2021

@bretmichaels est le mec le plus cool du rock & roll ! Merci pour le cri, et nous serions HONORÉS de jouer Nothin’ But a Good Time sur scène avec vous lors d’un arrêt de votre prochaine tournée Nothin’ But a Good Vibe. Joyeuses Fêtes à vous et à tous ! Merci @eentertainment pic.twitter.com/9xP3kzGQS1 – Tir de Poison (@ShotOPoisonBand) 2 décembre 2021

