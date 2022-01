Bret Michaels est invité à une soirée sur « The Goldbergs » sur Abc Tv

POISON leader Bret Michaels reçoit un cri sur l’épisode de ce mercredi (12 janvier) de la ABC-TV comédie à succès « Les Goldberg ».

Lorsque « Les Goldberg » personnage Geoff Schwartz et sa fiancée Erica Goldberg décident d’organiser une fête, ils demandent « Qui devrions-nous inviter ? » Barry Goldberg répond catégoriquement par « Bret Michaels! »

Plus tôt cette saison « Les Goldberg » En vedette POISONsmash hit « Chaque rose a son épine » dans un épisode. Après avoir appris le ABC-TV comédie à succès mettant en vedette un POISON chanson dans un épisode, Michaels a immédiatement partagé son amour pour « Les Goldberg » sur les réseaux sociaux et les acteurs ont répondu par un cri à l’antenne ce mercredi.

Plus tôt aujourd’hui (lundi 10 janvier), Michaels a tweeté la scène mentionnée ci-dessus et a écrit dans un message d’accompagnement : » Invitation acceptée. Qui d’autre regardera @TheGoldbergsABC ce mercredi à 20 heures ? «

Syntoniser « Les Goldberg » le mercredi 12 janvier à 20h pour voir l’épisode complet.

Lorsque « Les Goldberg » En vedette « Chaque rose a son épine » dans un épisode en novembre dernier, Bret a déclaré dans un communiqué : « « Les Goldberg » est un vrai parallèle de ma vie. C’est comme grandir à nouveau dans une banlieue de Pennsylvanie. Je peux m’identifier à une grande partie de ce spectacle. Quand je le regarde, je ne vis pas seulement ces moments. J’aime ces moments et je réfléchis à ma propre vie. Je vois ma mère, mon père, mes sœurs, mes amis. J’ai vécu tous ces moments.

« Avoir la fonction de spectacle ‘Chaque rose a son épine’ est génial », a ajouté Michaels. « La chanson a un esprit doux-amer qui a contribué au fil des ans à façonner mon esprit de combat ininterrompu. Elle a une signification aussi spéciale maintenant qu’elle l’était à l’époque où je l’ai écrite. »

Michaels a récemment partagé son histoire dans « Auto-Scrap-ographie », avec des photos et des histoires manuscrites recueillies au cours de ses 35 ans de carrière. Il met en lumière son ascension depuis ses humbles débuts en Pennsylvanie, sa lutte contre le diabète de type 1, son succès dans l’industrie de la musique et, par la suite, dans le monde de la télé-réalité et de l’image de marque. « Bret Michaels: Auto-Scrap-Ographie Vol. 1 » aussi des documents Michaels‘s efforts caritatifs, et ne se termine pas seulement de nos jours. Il va jusqu’à la minute, y compris ses réflexions sur la pandémie de COVID-19.

« Les Goldberg », une sitcom mettant en vedette une famille de banlieue de Pennsylvanie vivant dans les années 1980, présente une chanson à succès des années 1980 dans chaque épisode.

« Les Goldberg » étoiles Wendi McLendon Covey comme Beverly Goldberg, Sean Giambrone comme Adam Goldberg, Troie Gentile comme Barry Goldberg, Hayley Orrantia comme Erica Goldberg, Sam Lerner comme Geoff Schwartz et Jeff Garlin comme Murray Goldberg.



Invitation acceptée ? Qui d’autre regardera @TheGoldbergsABC ce mercredi à 20h ? pic.twitter.com/YMjlK5ee3g – Bret Michaels (@bretmichaels) 10 janvier 2022

Mots clés:

poison

Publié dans:

Des nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).