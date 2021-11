Bret Michaels fait don de son avion privé pour que les parents du quart-arrière Ole Miss Matt Corral puissent assister au match

POISON chanteur Bret Michaels a surpris Trophée Heisman candidat Matt Corral‘s et offrant un vol dans son avion, afin qu’ils ne manquent pas ce qui pourrait être le dernier match à domicile de leur fils au stade Vaught-Hemingway samedi soir (20 novembre). Corralles parents de, Liz et ancien marine américain Pierre Corral, arrivera à Oxford, Mississippi via MichaelsL’avion de Ole Miss accueille Vanderbilt à 19h30

« Je voulais surprendre le Corrals, car ce sont d’excellents amis de la famille », a déclaré Michaels, qui continue son solo « Rien d’autre qu’une bonne ambiance » tournée et se prépare pour la prochaine tournée du stade. « Connaissant le chaos des voyages en avion pendant les vacances, je voulais m’assurer que Liz et Pierre pourrait se rendre à ce qui pourrait être le dernier match à domicile de leur fils à Ole Miss. J’étais donc ravi d’offrir ce geste à deux parents incroyables que nous sommes honorés d’appeler de bons amis.

Le double lauréat de l’humanitaire de l’année et fils d’un vétéran, Michaels continue d’honorer les anciens combattants comme Corralle père de et d’autres qui ont servi longtemps après la célébration de la Journée des anciens combattants. En plus de fournir son avion personnel, Michaels continue de soutenir les anciens combattants grâce à un don personnel égal au Steelers de Pittsburgh‘ contribution à BretVFW du père de Mechanicsburg, Pennsylvanie.

Michaels, un fanatique de sport, a récemment secoué Heinz Field sur ESPN‘s « Football du lundi soir » avec quatre temps super Bowl champion Rocheux Bleier et vétéran de l’armée Nelson Lowes. Un partisan de longue date de l’armée américaine, Michaels n’a jamais parlé de politique ou de politique, mais plutôt de rassembler la communauté et de célébrer la liberté.

Michaels est bien connu dans le monde entier pour avoir amené des vétérans, des travailleurs de première ligne, des premiers intervenants, des enseignants et des travailleurs des services publics sur les scènes de l’arène pour les honorer pendant sa chanson à succès « Quelque chose en quoi croire ».

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).