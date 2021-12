Bretman Rock révèle qu’il dirige cette célébrité chaque jour

Rocher Bretmana de l’amour dans le cerveau.

L’influenceur – ou, comme il l’a dit dans le tout nouvel épisode de Down in the DMs d’E! groupe de fans fidèle et une carrière en herbe, mais en fin de compte, il veut ce que tout le monde fait : être BFF avec Rihanna.

« J’ai l’impression que les gens pensent souvent que parce que j’ai des abonnés maintenant, je ne fais pas de DM avec les gens… mais honnêtement, j’étais plus nerveux à ce sujet parce que la plupart de mes DM que j’accepte ne sont en fait que des DM de personnes », Bretman révélé lors de l’E! série de vidéos numériques. « La plupart d’entre eux ne répondent jamais, mais j’adore savoir que je suis, comme, DM-ing Rihanna tous les jours. »

Et quand il dit tous les jours, il le pense. Comme vous pouvez le voir dans l’aperçu spécial de l’épisode Down in the DMs – disponible dans son intégralité sur YouTube – Bretman a fait défiler sa conversation avec Rihanna, révélant tous ses messages à la chanteuse devenue magnat de la beauté et de la mode.