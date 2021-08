Brett Favre a des réflexions intéressantes sur le vaccin COVID-19

in

Brett Favre a pris position sur le vaccin COVID-19. Le quart-arrière du Temple de la renommée du football professionnel a parlé à CNN cette semaine et a parlé de se faire vacciner. Il a dit qu’il allait garder ça privé.

“Je préfère ne pas dire d’une manière ou d’une autre, mais je pense que ce n’est pas à moi de dire de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner”, a déclaré Favre à USA Today. “Je pense que c’est une question de choix par tous les individus, et c’est pourquoi nous vivons en Amérique.” On a également demandé à Favre pourquoi les joueurs de la NFL hésitaient à se faire vacciner.

“Il y a beaucoup d’incertitude”, a déclaré Favre. « Vous entendez une chose un jour, puis vous entendez quelque chose de totalement différent le lendemain. … Nous sommes en quelque sorte des épreuves humaines, si vous voulez, et je pense que certaines personnes sont effrayées par cela et par les informations contradictoires que nous sommes. tout se passe.” Favre a parlé du vaccin après avoir partagé ses réflexions sur les jeunes enfants jouant au football. La légende des Green Bay Packers pense que les enfants ne devraient pas commencer à jouer au football avant l’âge de 14 ans.

Bien que certains joueurs de la NFL ne soient pas sûrs du vaccin, la majorité se fait vacciner. Plus tôt cette semaine, les Falcons d’Atlanta ont annoncé que tous leurs joueurs sur la liste étaient entièrement vaccinés, ce qui en fait la première équipe à atteindre la marque.

“Les Falcons ont atteint un taux de vaccination de 92% le 23 juillet et ont désormais tous les joueurs de la liste protégés contre COVID-19”, ont déclaré les Falcons dans un communiqué. “Chaque joueur profitera désormais des avantages de pouvoir s’entraîner et manger ensemble. Ils n’auront pas à tester quotidiennement, n’auront pas à porter de masques autour de l’établissement et n’auront pas à se mettre en quarantaine suite à un contact étroit avec quelqu’un qui est testé positif.”

Le receveur large des Buffalo Bills Cole Beasley est un joueur de la NFL qui est contre les politiques de la NFL sur les vaccinations COVID-19. “Je ne suis pas anti-ou pro-vax – je suis pro-choix”, a déclaré Beasley, lisant une déclaration préparée après la première pratique du camp d’entraînement des Bills, selon ESPN. “Cela étant dit, le problème est que les informations sont cachées aux joueurs afin qu’un joueur soit influencé dans une direction avec laquelle il n’est peut-être pas à l’aise. Lorsqu’il s’agit de la santé et de la sécurité d’un joueur, il devrait y avoir une transparence totale concernant les informations qui est essentiel dans le processus de prise de décision.