Brett Favre a une « demande » pour Aaron Rodgers après avoir battu le record de Packers TD

Aaron Rodgers est entré dans l’histoire le jour de Noël. Le quart-arrière des Green Bay Packers a lancé une passe de touché au receveur large Allen Lazard au premier quart du match contre les Browns de Cleveland pour sa 443e passe de touché en carrière. Rodgers est maintenant le leader de tous les temps des Packers pour les passes de TD en carrière. Brett Favre, qui détenait auparavant le record, a envoyé un message à Favre après la pièce.

« Félicitations Aaron pour avoir réussi mon record de touché, maintenant j’ai une demande: allez nous chercher un autre Super Bowl », a déclaré Favre dans un message vidéo qui a été diffusé sur le tableau vidéo du Lambeau Field, par Yahoo Sports. Favre a établi le record des matchs de 2011 tandis que Favre a lancé 442 passes de touché en 255 matchs, selon ESPN. Une autre grande différence est le rapport touché-interception. Favre a lancé 286 interceptions au cours de sa carrière, tandis que Rodgers n’en a lancé que 93.

« Je n’y ai pas beaucoup pensé à l’époque », a déclaré Rodgers cette semaine. « J’essayais juste de passer à autre chose et j’ai pensé à quel point ce serait cool de jouer cinq ou huit ans dans la ligue et de comprendre ce que je vais faire ensuite. Je suis arrivé à 10 et j’ai pensé que tout après ce serait un affaire assez spéciale, mais oui, 17 ans, beaucoup d’années à commencer, j’ai juste beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui ont eu un impact sur moi pendant le voyage. Cela a été un grand voyage. »

Rodgers a lancé trois passes de touché lors de la victoire 24-22 des Packers sur les Browns samedi. Les Packers sont en bonne voie pour faire une course au Super Bowl avec une fiche de 12-3. Favre et Rodgers ont tous deux mené les Packers à un titre au Super Bowl, mais Favre a participé à deux Super Bowls tandis que Rodgers n’en a participé qu’à un seul. Rodgers a été sur le point d’atteindre le grand match pour la deuxième fois, menant les Packers au match de championnat NFC en 2014, 2016, 2019 et 2020.

Favre a été membre des Packers de 1992 à 2007. Il a ensuite joué pour les Jets de New York et les Vikings du Minnesota et a terminé sa carrière avec 508 passes de touché en carrière, le quatrième plus grand nombre de passes dans l’histoire de la NFL. Rodgers est cinquième sur la liste avec 445 touchés par la passe.