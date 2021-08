Brett Favre abandonne le message d’intérêt public en disant aux parents de ne pas autoriser les enfants à jouer au football 10z viral

Le slinger Old Gun ne concerne pas les enfants qui jouent au football avec tacle. Le légendaire quarterback des Green Bay Packers a révélé un nouveau message d’intérêt public qui dit que les jeunes enfants devraient jouer au flag-football pour réduire leur risque de développer un CTE. Favre pense que les parents devraient attendre que les enfants aient 14 ans avant de permettre à leurs enfants de jouer.

« Je ne sais pas à quoi ressemble la normale. Ai-je CTE? Je ne sais vraiment pas », a déclaré Favre « AUJOURD’HUI ». “Les commotions cérébrales sont une chose très, très grave et nous ne faisons qu’effleurer la surface de leur gravité.” “Les chances d’un joueur de football de développer un CTE peuvent être principalement déterminées par ses parents, en particulier l’âge auquel l’enfant est autorisé à commencer à jouer au football avec tacle”, a-t-il déclaré. “Il est temps d’accepter que le CTE n’est pas seulement un risque pour les joueurs de football professionnels et universitaires, mais aussi pour les joueurs du secondaire, et le meilleur moyen d’empêcher le CTE parmi les joueurs de football est de retarder l’introduction du football avec tacle.”

“(Il n’y a) pas de dire combien de commotions j’ai eu, et quelles en sont les répercussions, il n’y a pas de réponse”, a déclaré Favre “AUJOURD’HUI” dans une interview avant son apparition à l’émission mardi. « Je n’étais pas le meilleur élève, mais je me souviens encore de certaines choses que vous alliez dire, ‘Pourquoi t’en souviendrais-tu même ?’ Mais je ne me souviens pas de quelqu’un avec qui j’ai joué six ans à Green Bay… mais le visage me semble familier. Ce genre de problèmes qui me font me poser des questions.

Quant à Favre, il a déclaré qu’il n’avait pas encouragé ses trois petits-fils à jouer au football.

« S’ils choisissent de jouer, je les soutiendrai, mais je ne les encouragerai en aucune façon à jouer. Cela surprend beaucoup de gens, mais j’ai juste peur de ce que les commotions peuvent faire », a déclaré Favre. « Et il n’en faut qu’un. Peut-être que j’en ai eu mille… C’est juste trop risqué. Je ne vais pas les encourager à jouer jusqu’à ce qu’il y ait un traitement. “La meilleure façon d’éviter les commotions est de ne pas jouer du tout, et bien sûr cela n’arrivera pas”, a-t-il déclaré.

Favre connaît une chose ou deux sur les commotions cérébrales, et il a probablement raison, les enfants ne devraient pas être en mesure de subir un traumatisme crânien.

Vous savez juste que certains puristes du football ne vont pas adhérer à Favre.

