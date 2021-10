Brett Favre condamné à restituer une importante somme d’argent de l’aide sociale

Brett Favre doit restituer près d’un million de dollars qu’il a reçu des fonds d’aide sociale fédéraux qui auraient dû être versés aux familles dans le besoin, selon le vérificateur de l’État du Mississippi, Shad White. L’ancien quart-arrière des Green Bay Packers doit rembourser 828 000 $ en 30 jours. Il ne fait face à aucune accusation pénale, mais s’il ne rembourse pas l’argent, il fera face à une poursuite civile, ainsi qu’à Favre Enterprises.

Selon Anna Wolfe de Mississippi Today, Favre a reçu une lettre du bureau de l’auditeur de l’État disant que « des dépenses illégales et des dispositions illégales ont été effectuées alors que vous saviez ou aviez des raisons de savoir par l’exercice d’une diligence raisonnable que les dépenses étaient illégales et/ou le les dispositions étaient illégales. Le premier audit d’État en mai 2020 a révélé que Favre avait reçu 1,1 million de dollars pour des allocutions auxquelles il n’avait pas comparu. White a déclaré que Favre avait remboursé 500 000 $ de cet argent avec « un engagement à rembourser le reste par versements au cours des prochains mois ».

À ce moment-là, Favre a expliqué ce qui s’est passé. « Mon agent est souvent approché par différents produits et marques pour que j’apparaisse d’une manière ou d’une autre », a écrit Favre. « Cette demande n’était pas différente, et j’ai fait de nombreuses annonces pour Families First. Je n’ai jamais reçu d’argent pour des obligations que je n’ai pas remplies. Pour réitérer la déclaration des auditeurs White, je ne savais pas que l’argent distribué avait été payé avec des fonds non destiné à cette fin, et à cause de cela, je rembourse le montant total au Mississippi.

« J’ai passé toute ma carrière à aider les enfants via Favre 4 Hope en faisant un don de près de 10 millions de dollars à des enfants mal desservis et défavorisés du Mississippi et du Wisconsin. Cela m’a apporté une tonne de joie dans la vie, et je ne ferais certainement jamais rien des enfants pour lesquels je me suis battu ! J’aime le Mississippi et je ne ferais jamais sciemment quoi que ce soit pour priver ceux qui en ont le plus besoin. »

White a déclaré que son bureau avait déterminé que John Davis, l’ancien directeur exécutif des services sociaux, avait autorisé le versement de plus de 77 millions de dollars de fonds fédéraux d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses à deux organisations à but non lucratif qui avaient mal déboursé ou mal dépensé une partie de l’argent. D’autres personnalités notables qui auraient reçu les fonds sont l’ancien lutteur de la WWE Ted DiBiase Sr. et son fils, Ted DiBiase Jr., et l’ancien joueur de la NFL Marcus Dupree.