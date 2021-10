Brett Favre crache six chiffres dans un différend juridique mais doit encore plus

Brett Favre a remboursé 600 000 $ en argent social de l’État qu’il a accepté pour des discours qu’il n’a pas comparus, selon l’Associated Press. Cependant, le procureur général de l’État pourrait poursuivre l’ancien quart-arrière des Green Bay Packers s’il ne paie pas les intérêts dus sur le montant. Selon l’auditeur Shad White, Favre a payé les 600 000 $ aux auditeurs cette semaine, mais a reçu une lettre de White demandant 828 000 $ le 12 octobre. Il s’agit des 600 000 $ avec les 228 000 $ d’intérêts.

En ce qui concerne les 228 000 $, White a déclaré: « S’il ne paie pas dans les 30 jours suivant notre demande, l’AG sera responsable de l’exécution du paiement des intérêts devant les tribunaux. » Favre ne fait l’objet d’aucune accusation pénale, mais d’autres personnes ont été inculpées dans l’une des plus importantes affaires de détournement de fonds du Mississippi. Les allégations de dépenses abusives ont été révélées au début de 2020 lorsque l’ancien directeur du département des services sociaux du Mississippi, John Davis, et cinq autres personnes ont été inculpés.

En mai 2020, White a déclaré que Favre avait remboursé 500 000 $ sur les 1,1 million de dollars d’aide sociale qu’il avait reçus pour les discours. Favre a été payé par le Mississippi Community Education Center, et son ancien chef attend son procès. Sur les réseaux sociaux, Favre a envoyé un message à ses followers expliquant ce qui s’est passé.

« Mon agent est souvent approché par différents produits et marques pour que j’apparaisse d’une manière ou d’une autre », a écrit Favre. « Cette demande n’était pas différente, et j’ai fait de nombreuses publicités pour Families First. Je n’ai jamais reçu d’argent pour des obligations que je n’ai pas remplies. Pour réitérer la déclaration des auditeurs White, je ne savais pas que l’argent distribué avait été payé avec des fonds non destiné à cette fin, et à cause de cela, je rembourse le montant total au Mississippi.

J’ai passé toute ma carrière à aider les enfants via Favre 4 Hope en faisant un don de près de 10 millions de dollars à des enfants défavorisés et défavorisés du Mississippi et du Wisconsin. Cela a apporté une tonne de joie dans ma vie, et je ne ferais certainement jamais rien pour enlever aux enfants que je me suis battu pour aider ! J’aime le Mississippi et je ne ferais jamais rien sciemment pour priver ceux qui en ont le plus besoin. » Favre a joué pour les Packers de 1993 à 2007. Il a également joué pour les Jets de New York et les Vikings du Minnesota avant de prendre sa retraite en 2010. Favre a dirigé le Packers à une victoire au Super Bowl en 1996 et a été nommé MVP à trois reprises.