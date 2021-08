Brett Favre envoie un avertissement aux parents qui laissent les enfants jouer au football

Brett Favre a un message aux parents qui laissent leurs enfants jouer au football. La légende des Green Bay Packers participe à une campagne avec la Concussion Legacy Foundation et a mis en garde les parents contre les dangers des lésions cérébrales que les enfants peuvent subir s’ils jouent au football à un jeune âge.

“Faire jouer des enfants avant le lycée ne vaut tout simplement pas le risque”, a déclaré le légendaire de 51 ans dans un communiqué mardi, par PEOPLE. “CTE est une maladie terrible, et nous devons faire tout notre possible pour l’empêcher pour la prochaine génération de joueurs de football.” Favre a joué 20 saisons dans la NFL et a remporté un Super Bowl avec les Packers. Il a joué avec sa part de blessures, dont de multiples commotions cérébrales.

La CTE est une maladie terrible, et nous devons faire tout notre possible pour la prévenir pour la prochaine génération de joueurs de football. Cela commence par garder les enfants à l’écart du football de tacle. @ConcussionLF dit de choisir le drapeau jusqu’à 14 ans. Je suis d’accord. https://t.co/nwAtAeo8EE – Brett Favre (@BrettFavre) 17 août 2021

Plus je joue d’années, plus je suis à risque”, déclare une version jeune de Favre dans une vidéo de la Concussion Legacy Foundation. “Si vous me mettez en tacle aujourd’hui, au moment où je serai en terminale, J’aurais joué 13 ans de tacle football. Je pourrais déjà avoir CTE, et cela continuera à détruire mon cerveau, même après que j’aie arrêté de jouer.”

Ce que Favre a dit dans la vidéo fait écho à ce qu’il a dit il y a trois ans. Lors de son apparition sur Megyn Kelly Today en 2018, Favre a déclaré que les enfants de 15 ans et moins ne devraient pas jouer au football. “Le cerveau et juste le crâne lui-même, pour (huit à 15 ans), et peut-être même plus, n’est pas assez développé et ils ne devraient pas jouer au football de tacle”, a déclaré Favre. “Nous devons les protéger, surtout lorsqu’il n’existe aucune solution de traitement. Espérons que Prevasol soit ce traitement.”

Plus tôt dans l’année, Favre a parlé de ne pas encourager ses petits-enfants à jouer au football. « Je ne vais pas les encourager à jouer. je ne vais pas me décourager [them]”, a déclaré Favre. “Mais je dis ceci à tous ceux qui écouteront : si mes petits-fils disaient, et ils m’appellent Paw-Paw, s’ils disaient ‘Paw-Paw, seras-tu mon caddy au golf, je pense que je vais faire du golf au lieu du football », je serais beaucoup plus heureux, satisfait et excité par cela que par eux en train de jouer au football. »