Brett Favre envoie un message à Aaron Rodgers après avoir battu son record de touché des Packers

Aaron Rodgers a égalé le record de Brett Favre du plus grand nombre de passes de touché dans l’histoire des Packers de Green Bay, dimanche contre les Ravens de Baltimore. Et quand Favre a appris que Rodgers avait maintenant 442 passes de touché, il lui a envoyé un message via Twitter. Favre a dit à Rodgers « Bon travail » et « continuez comme ça ».

Après le match, Erin Andrews de Fox Sports a demandé à Rodgers ce que le record signifiait pour lui. « Cela signifie beaucoup », a déclaré Rodgers avant de lui demander s’il croyait que Favre regardait. « Je l’espère, » répondit Rodgers. « Je vais lui envoyer un texto quand je serai de retour dans les vestiaires. Cela a été une course spéciale pour moi de suivre une légende. Et j’espère pouvoir le casser à la maison à Noël la semaine prochaine. »

Bon travail @AaronRodgers12, continue comme ça 👍💪 https://t.co/fYfPFoLK1V – Brett Favre (@BrettFavre) 20 décembre 2021

Rodgers a lancé trois passes de touché lors de la victoire 31-30 contre les Ravens dimanche. Il a maintenant 30 passes de touché pour la saison, ce qui le lie à Patrick Mahomes pour le cinquième plus grand nombre de la ligue cette saison. Et en plus de marquer l’histoire dimanche, Rodgers a mené les Packers à leur troisième titre consécutif NFC North.

« Vous devez les savourer un peu », a déclaré Rodgers, selon ESPN. « Ce sont spéciaux. Ce n’est que la première étape de nos objectifs, mais souvent l’entraîneur parle – je ne dis pas que Matt [LaFleur] l’a fait – mais souvent, il peut y avoir un discours d’entraîneur qui prend le relais et dit: « Hé, vous savez que ce n’est qu’un objectif et nous avons des objectifs plus importants et des trucs », mais je pense qu’il est important de garder cette perspective sur la façon dont spécial l’accomplir c’est trois années de suite et donc juste pour en profiter, pour le savourer, pour savourer ces moments. Ce sont des moments privilégiés. »

Comme Rodgers l’a mentionné, il battra probablement le record la semaine prochaine. Mais il faudra au moins quelques saisons de plus à Rodgers pour rattraper Favre sur la liste des passes en carrière de la NFL TD car il en compte 508. Favre est classé quatrième sur la liste de tous les temps tandis que Rodgers est classé cinquième. Rodgers est deuxième sur la liste des touchés actifs de tous les temps, Tom Brady étant n ° 1 avec 617. Rodgers, qui a remporté le prix MVP pour la troisième fois en février, a une chance de remporter à nouveau le prix pour la quatrième fois, ce qui ferait de lui l’un des deux joueurs à être quatre fois MVP.